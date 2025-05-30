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Зеленський зідзвонився з Ердоганом: говорили про переговори у Стамбулі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський зідзвонився з Ердоганом: говорили про переговори у Стамбулі
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини
фото: Офіс президента

Обговорювалась можлива наступна зустріч у Стамбулі «і за яких умов Україна готова взяти в ній участь»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це український президент написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Зеленський подякував Ердогану та всій Туреччині «за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави».

Зі слів президента, також обговорювалась можлива наступна зустріч у Стамбулі «і за яких умов Україна готова взяти в ній участь» . 

«Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів.», написав Зеленський.

Глава української держави зазначив, що президентом Туреччини вони обговорили й першу зустріч у Стамбулі: «Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей».

«Окремо говорили також про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа. Дякую за кроки та ідеї, які можуть принести необхідний результат», – підсумував президент.

До слова, російські політичні еліти не очікують конструктивного діалогу від нової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі 2 червня.

Зазначається, що у російському так званому меморандумі, який на переговорах має представити РФ збережуться ті ж самі вимоги, що й на переговорах у Стамбулі, які відбулись 16 травня.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

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Теги: Володимир Зеленський переговори росіяни Реджеп Таїп Ердоган

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