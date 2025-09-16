Головна Скотч Шоу-біз
Марія Бурмака показала свої фото 1989 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
17 вересня 1989 року у Чернівцях почався фестиваль «Червона рута»
фото: Марія Бурмака

Українська співачка Марія Бурмака опублікувала архівні світлини з першого фестивалю «Червона рута», який відбувся у Чернівцях 17 вересня 1989 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Марію Бурмаку.

Фестиваль «Червона рута» відіграв важливу роль у становленні сучасної української культури та боротьбі за незалежність. Започаткований у Чернівцях у 1989 році, він став першим масштабним музичним фестивалем в УРСР, який проводився незалежно від комуністичної влади.

фото: Марія Бурмака

Фестиваль став рушійною силою для багатьох музикантів, які згодом стали символами української сцени. Серед перших лауреатів були Андрій Миколайчук, «Брати Гадюкіни», Едуард Драч, «Кому Вниз», Віка Врадій та, звісно, Марія Бурмака. «Червона рута» дала можливість молодим виконавцям виступати рідною мовою, що на той час було справжнім викликом.

фото: Марія Бурмака

Нагадаємо, 17-21 вересня у Львові пройде «Червона Рута» – легендарний фестиваль, який став символом культурного спротиву українців у 1989 році та предвісником здобуття незалежності. Музичний захід відбудеться вперше за весь час повномасштабної війни.

У 2024 році легендарному фестивалю виповнилося 35 років. «Главком» відібрав 12 найбільш яскравих виконавців або творчих колективів, кому не лише перемога, а навіть участь у фестивалі забезпечила місце в історії української музики.

«Звісно, фестиваль проходив під егідою комсомолу, інакше й бути не могло, але ніякий комсомол і ніяка тодішня керівна верхівка навіть уявити не могли, у що все виллється», – ділиться з «Главкомом» споминами учасниця та лауреатка першої «Червоної рути» Марія Бурмака. Бурмака додає, що «бардівська пісня завжди була улюбленою піснею дисидентів, а в Україні авторська пісня носила відкрито антирадянський характер». Власне, «антирадянськість» фестивалю починалася вже з його назви. Бо назва відсилала до однойменної пісні Володимира Івасюка.

Марія Бурмака показала свої фото 1989 року
