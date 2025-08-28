Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Безугла планує судитися з Тарасом Тополею та готує депутатський запит

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Публічні розбірки між артистом та нардепкою переходять до серйозніших рішень
фото: колаж Главком

Політикиня відреагувала на позов до суду від фронтмена гурту «Антитіла», військовослужбовця Тараса Тополі

Марʼяна Безугла відреагувала на рішення Тараса Тополі подати позов до суду на неї. У відповідь нардепка планує судитися з фронтменом гурту «Антитіла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі політикині.

Напередодні юрист музиканта подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що Тарас Тополя нібито фейково мобілізувався і не служив. Конфлікт між Безуглою та артистом виник у червні цього року, коли під час російського обстрілу було зруйновано квартиру співака в столиці. Тоді нардепка у соцмережах заявила, що це «карма» за «нещиру» військову службу музиканта. Тепер же Безугла планує довести правоту своїх слів в суді.

«Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство, це раз. Друге, готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна (Віталій Шабунін, голова громадської організації «Центр протидії корупції». – «Главком») з «відрядженнями». Впевнена, що є. Концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП (Офіс Президента. – «Главком»), – заявила Безугла.

Також нардепка порівняла музиканта з ексочільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм. І Тополю, і політика Безугла назвала пристосуванцями.

«Бачте, Тополя – це як Гайдай, обнаглілі пристосуванці, які вважають, що в них абсолютний дах. Посередній співак, який «порішав». Але врешті-решт карма – не пусте слово, а важливий символ причинно-наслідкового зв'язку. Гайдая карма наздогнала вже непогано», – зазначила політикиня.

Зазначимо, що раніше Тарас Тополя назвав заяви Безуглої про свою нібито фейкову службу в ЗСУ наклепом і організував символічний збір коштів «на психіатричну допомогу» для депутатки. Вдалось зібрати понад пів мільйона гривень. Після відмови Безуглої, Тополя спрямував гроші на підтримку дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. На момент написання новини військовослужбовець не відреагував на рішення нардепки судитися з ним.

Раніше «Главком» писав, що переможницю шоу «Холостяк-13» Інну Бєлєнь викликали до суду. Водночас Верховна Рада провалила голосування за відсторонення Мар’яни Безуглої із засідань.

Читайте також:

Теги: суд Мар’яна Безугла Тарас Тополя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Ротару та інші зірки відреагували на масовану атаку росіян на Київ
Ротару та інші зірки відреагували на масовану атаку росіян на Київ
Безугла планує судитися з Тарасом Тополею та готує депутатський запит
Безугла планує судитися з Тарасом Тополею та готує депутатський запит
Переможницю шоу «Холостяк», екскохану Терена, викликали до німецького суду
Переможницю шоу «Холостяк», екскохану Терена, викликали до німецького суду
Рідні Брюса Вілліса переселили його в окремий будинок через хворобу
Рідні Брюса Вілліса переселили його в окремий будинок через хворобу
Аліна Гросу у кіно: співачка зіграє багатогранну героїню у стрічці про кохання
Аліна Гросу у кіно: співачка зіграє багатогранну героїню у стрічці про кохання
У Тернополі невідомі чоловіки не на жарт налякали Анну Трінчер (відео)
У Тернополі невідомі чоловіки не на жарт налякали Анну Трінчер (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5037
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4656
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
4317
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
2170
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua