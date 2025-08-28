Безугла планує судитися з Тарасом Тополею та готує депутатський запит

Політикиня відреагувала на позов до суду від фронтмена гурту «Антитіла», військовослужбовця Тараса Тополі

Марʼяна Безугла відреагувала на рішення Тараса Тополі подати позов до суду на неї. У відповідь нардепка планує судитися з фронтменом гурту «Антитіла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі політикині.

Напередодні юрист музиканта подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що Тарас Тополя нібито фейково мобілізувався і не служив. Конфлікт між Безуглою та артистом виник у червні цього року, коли під час російського обстрілу було зруйновано квартиру співака в столиці. Тоді нардепка у соцмережах заявила, що це «карма» за «нещиру» військову службу музиканта. Тепер же Безугла планує довести правоту своїх слів в суді.

«Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство, це раз. Друге, готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна (Віталій Шабунін, голова громадської організації «Центр протидії корупції». – «Главком») з «відрядженнями». Впевнена, що є. Концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП (Офіс Президента. – «Главком»), – заявила Безугла.

Також нардепка порівняла музиканта з ексочільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм. І Тополю, і політика Безугла назвала пристосуванцями.

«Бачте, Тополя – це як Гайдай, обнаглілі пристосуванці, які вважають, що в них абсолютний дах. Посередній співак, який «порішав». Але врешті-решт карма – не пусте слово, а важливий символ причинно-наслідкового зв'язку. Гайдая карма наздогнала вже непогано», – зазначила політикиня.

Зазначимо, що раніше Тарас Тополя назвав заяви Безуглої про свою нібито фейкову службу в ЗСУ наклепом і організував символічний збір коштів «на психіатричну допомогу» для депутатки. Вдалось зібрати понад пів мільйона гривень. Після відмови Безуглої, Тополя спрямував гроші на підтримку дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. На момент написання новини військовослужбовець не відреагував на рішення нардепки судитися з ним.

Раніше «Главком» писав, що переможницю шоу «Холостяк-13» Інну Бєлєнь викликали до суду. Водночас Верховна Рада провалила голосування за відсторонення Мар’яни Безуглої із засідань.