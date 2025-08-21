Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань
фото: Telegram/Залізний нардеп

«За» відсторонення Безуглої віддали голоси 141 нардеп

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада провалила голосування за виключення народної депутатки Мар'яни Безуглої із засідань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

«За» відсторонення Безуглої від засідань у парламенті до кінця сесії віддали голоси 141 нардеп (при 226 необхідних).

Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань фото 1
фото: Telegram/Залізний нардеп

Як відомо, народні депутати закликали виключити із засідання парламенту парламентарку Мар’яну Безуглу через порушення регламенту. Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав постанову про вилучення нардепки Марʼяни Безуглої із засідання Ради. За відповідне рішення проголосували пʼятеро парламентарів.

Згодом Безугла повідомила, що подасть до суду через рішення комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту. 

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера. За словами Безуглої, вона «відчуває емоції, але дещо інакше».

Як повідомлялося, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій.

До слова, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо народної депутатки Марʼяни Безуглої. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки подав до суду на Безуглу через її висловлювання.

Теги: Верховна Рада Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Совсун: Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам
Нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП
23 липня, 14:44
Народний депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Як зазначив посадовець, до моменту набуття чинності нового закону існує ймовірність, що Генпрокуратура затребує справи обох органів для ознайомлення
Глава НАБУ пояснив, чому законопроєкт президента слід ухвалити одразу у двох читаннях
26 липня, 10:48
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
23 липня, 21:04
«У депутатів не буде виходу». Радник Банкової, пояснив, чому закон про посилення НАБУ буде проголосовано
«У депутатів не буде виходу». Радник Банкової, пояснив, чому закон про посилення НАБУ буде проголосовано
27 липня, 10:11
Фотосесія Залужного для журналу Vogue
Фотосесія Залужного для модного глянцю сподобалося не всім. Реакція ексголовнокомандувача ЗСУ
29 липня, 13:47
Власенко під час виступу Юлії Тимошенко зробив непристойний жест
Середній палець як аргумент. Соратник Тимошенко спровокував скандал у Раді (відео)
31 липня, 17:12
Депутати вважають, що справи про незаконне збагачення і недекларування майна мають ознаки надуманості, – зауважив глава НАБУ Семен Кривонос
Директор НАБУ розповів, що найбільше обурює нардепів у роботі антикорупційних органів
8 серпня, 12:52
На початку широкомасштабного вторгнення була закладена «міна», яка дозволяє країні обходитися без Верховної Ради
Розпуск Верховної Ради. Хто поширює чутки і чи реально це?
15 серпня, 09:45

Політика

Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань
Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
11K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
8350
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5703
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5554
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua