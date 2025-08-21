Рада провалила голосування за відсторонення Безуглої із засідань

«За» відсторонення Безуглої віддали голоси 141 нардеп

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада провалила голосування за виключення народної депутатки Мар'яни Безуглої із засідань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

«За» відсторонення Безуглої від засідань у парламенті до кінця сесії віддали голоси 141 нардеп (при 226 необхідних).

фото: Telegram/Залізний нардеп

Як відомо, народні депутати закликали виключити із засідання парламенту парламентарку Мар’яну Безуглу через порушення регламенту. Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав постанову про вилучення нардепки Марʼяни Безуглої із засідання Ради. За відповідне рішення проголосували пʼятеро парламентарів.

Згодом Безугла повідомила, що подасть до суду через рішення комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера. За словами Безуглої, вона «відчуває емоції, але дещо інакше».

Як повідомлялося, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій.

До слова, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо народної депутатки Марʼяни Безуглої. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки подав до суду на Безуглу через її висловлювання.