Стало відомо, в якій області українці найчастіше розлучаються через суд

glavcom.ua
45% усіх розлучень зосереджено у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві
За пів року на Дніпропетровщині розлучилось 5 188 пар

Щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за шість місяців 2025 року. Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

За пів року на Дніпропетровщині розлучилось 5 188 пар – це від 13% усіх судових рішень, знайдених за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». Столиця утримує другу позицію: у Києві зафіксовано 3 544 рішення про розлучення (9%). Третє місце посідає Одеська область із показником у 3 121 справу (8%).

Загалом 45% усіх розлучень зосереджено у п’яти регіонах: Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві.

На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий. У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській — 829. Це одні з найнижчих показників в Україні, не враховуючи регіони, що постраждали від бойових дій.

У органах реєстрації актів цивільного стану за той самий період було розірвано 12 691 шлюб – утричі менше, ніж у судах. Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1 780 розлученнями, наслідує Дніпропетровська область – 1 252, замикає трійцю Харківська область: 889.

Окрім прифронтових та частково окупованих регіонів, найменше у органах реєстрації актів цивільного стану розривали шлюби знову ж на Закарпатті – 171 випадок, у Чернівецькій (239) та Тернопільській (247) областях.

Нагадаємо, в Україні черга на укладення шлюбу через сервіс «єШлюб» сягає пів року. Крім того, у планах уряду запуск ще однієї послуги для громадян – «єРозлучення».

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано майже 69 тис. шлюбів. Тільки в Києві з початку року обмінялися обітницями понад 14 тис. пар. 

Якщо війна в Україні завершиться у 2027 році, то чисельність населення у 2040 році сягне 23,7 млн осіб. Якщо ж бойові дії триватимуть до 2030 року – українців залишиться близько 22 млн. Такий прогноз озвучив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

