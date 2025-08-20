Безугла подає до суду через рішення регламентного комітету Ради

Регламентний комітет підтримав постанову про вилучення Марʼяни Безуглої із засідання Ради

Народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що подасть до суду через рішення комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис депутатки.

Раніше регламентний комітет Ради підтримав постанову про вилучення нардепки Марʼяни Безуглої із засідання Ради. Причиною цьому, за словами нардепа Ярослава Железняка, стало порушення регламенту та антисоціальна поведінка Безуглої.

«Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицію! Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань. За те, що нібито ходила по залу з табличкою «Влада – це народ», що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань парламенту з боку «Європейської солідарності» чи «Голосу» питань немає», – заявила вона.

За словами Безуглої, будь-які дії нардепа в залі є «частиною демократичного процесу». «Окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян. А у Верховній Раді були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними!» – додала вона.

Як відомо, народні депутати закликали виключити із засідання парламенту парламентарку Мар’яну Безуглу через порушення регламенту. Згодом комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав постанову про вилучення нардепки Марʼяни Безуглої із засідання Ради. За відповідне рішення проголосували пʼятеро парламентарів.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера. За словами Безуглої, вона «відчуває емоції, але дещо інакше».

Як повідомлялося, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій.

До слова, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо народної депутатки Марʼяни Безуглої. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки подав до суду на Безуглу через її висловлювання.