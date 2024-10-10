«Ми будемо боротися»: Макрон хоче вплинути на сюжет відомого серіалу від Netflix

За сюжетом, американка Емілі приїжджає до Парижа, який їй дуже подобається, аби працювати маркетологом

Президент заявив, що серіал позитивно впливає на «імідж Франції»

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що боротиметься за те, щоб Емілі – героїня серіалу Netflix «Емілі в Парижі» – повернулася до столиці Франції після свого перебування в Римі. Про це повідомляє Reuters.

«Ми будемо завзято боротися. І ми попросимо їх залишитися в Парижі! «Емілі в Парижі» в Римі не має сенсу», – сказав Макрон. У четвертому сезоні серіалу американка Емілі, яку зіграла актриса Лілі Коллінз, переїхала з Парижа до Риму на роботу.

Президент додав, що серіал позитивно впливає на «імідж Франції» і це «суперпозитивно з погляду привабливості для країни».

Нагадаємо, перша леді Франції Бріжит Макрон зіграла роль у «Емілі в Парижі».

«Я дуже пишався і вона була дуже рада це зробити. Це лише кілька хвилин, але я думаю, що це був дуже хороший момент для неї», – сказав Макрон щодо зйомок його дружини.

Раніше повідомлялося, що французька кінокомпанія Gaumont заявила про початок роботи над новим серіалом під назвою «Бріджит, вільна жінка», який розкриє «романтичний шлях першої леді» Франції – Бріжит Макрон, дружини президента країни.

До слова, серіал «Емілі в Парижі» був у центрі скандалу через зображення українки, як дівчини, яка краде речі у паризьких бутиках. Тодішній міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що вважає неприйнятним те, як зобразили українку в серіалі, і надішле компанії офіційне звернення. У серіалі киянку показують малоосвіченою злодійкою.