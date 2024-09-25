За словами Зеленського, Франція підготує та оснастить українську бригаду

Зеленський детально розповів французькому президенту про ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі вони обговорили посилення протиповітряної оборони України, а також підготовку та оснащення війська.

«Кожна наша зустріч із президентом Емманюелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя», – наголосив український лідер.

Під час переговорів Зеленський детально розповів французькому президенту про ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів.

«Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення. Дякую Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС та за всю військову допомогу», – зазначає очільник України.

Посилення української ППО та навчання військових: Зеленський зустрівся з Макроном pic.twitter.com/A018OY9GxE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Нагадаємо, під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Кейром Стармер планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті. Зокрема порушать питання і про удари ракетами Storm Shadow по Росії.

До слова, президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.