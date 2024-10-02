Макрон засудив ракетні атаки на Ізраїль

Президент Франції Еммануель Макрон засуджує «найрішучішим чином» атаки Ірану на Ізраїль

Еммануель Макрон рішуче засудив атаки Ірану на Ізраїль, підкресливши, що Франція мобілізувала свої військові ресурси на Близькому Сході для протидії Тегерану. Про це пише The Times of Israel.

Він закликав підтримуване Іраном угруповання Хезболла зупинити терористичні дії проти Ізраїлю та закликав Ізраїль якомога швидше завершити свої військові операції.

Макрон також анонсував організацію конференції на підтримку ліванського народу та його інститутів, що свідчить про активність Франції у регіональних питаннях.

Нагадаємо, Ізраїль завдає ударів по Хезболлі у передмістях Бейрута (відео).