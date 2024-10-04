«ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку

Макрон: «У найближчі два-три роки ЄС вийде з ринку, якщо буде дотримуватися свого класичного порядку денного»

Європейський союз може зникнути, якщо не стане більш конкурентим у порівнянні зі США та Китаєм. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Берлінського глобального діалогу, передає Bloomberg.

На думку французького лідера, Євросоюз «надмірно регулює та замало інвестує», тоді як Вашингтон і Пекін випередили ЄС за економічним зростанням та інвестиціями. При цьому країни-члени блоку також повинні наполягати на тому, щоб правила глобальної торгівлі залишалися справедливими.

«ЄС може померти, ми стоїмо на порозі дуже важливого моменту. Наша колишня модель закінчилась – ми надмірно регулюємо та замало інвестуємо. У найближчі два-три роки, якщо ми будемо дотримуватися нашого класичного порядку денного, ми вийдемо з ринку», – попередив Макрон.

Він закликав країни-члени ЄС сприяти створенню транскордонних компаній, здатних конкурувати з американськими.

«Зіштовхнувшись із власним внутрішнім фінансовим тиском, Макрон схвалив тимчасовий податок на найбільші компанії Франції, підтримуючи стратегію свого нового уряду, навіть якщо вона знаменує відхід від його пробізнесової позиції», – додало видання.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після завершення війни в Україні є необхідність переосмислити відносини з Російською Федерацією та знайти новий підхід до організації європейського порядку.