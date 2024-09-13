Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Тривожні сигнали з Європи: що відбувається на світовій політичній арені

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи знайде Вашингтон і Брюссель більш ефективні важелі впливу на Тегеран та Росію?
фото: depositphotos.com

Іран і Росія переходять червоні лінії – чого чекає США?

Після традиційної серпневої паузи як в Європі, так і в Америці відчутно активізувалося політичне життя.

Найбільш очікуваним першим осіннім дійством у США стали публічні дебати між кандидатами у президенти від демократичної і республіканської партій Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. За оцінками американських ЗМІ, у т.ч. прореспубліканського і протрампістського Fox News, дебати із серйозним рахунком виграла Гарріс.

Більша частина дискусії стосувалася внутрішньоамериканських проблем. Зовнішньополітичні питання, у т.ч. Україна, також були порушені, хоча й не так детально. Однак нічого нового спостерігачі не почули.

З боку Трампа був підтверджений його традиційний месидж про те, що лише він особисто зможе розв’язати проблему війни, при чому за 24 години. Він переговорить з російським і українським президентами, яких особисто знає, зведе їх разом і доб’ється миру. При цьому, як відзначило багато журналістів, він двічі уникнув відповіді на прямі запитання про його цілі в Україні, про те, чи підтримує він перемогу нашої держави, наголосивши, що в інтересах США є припинення війни.

Не набагато більше перспективних деталей щодо майбутньої тактики і стратегії США в Україні містили й ремарки Гарріс. Звинувативши Трампа у тому, що він закінчить війну протягом 24 годин просто здавшись Путіну, тобто, фактично здасть Україну, вона акцентувала на важливості надання з боку США допомоги нашій державі для забезпечення захисту проти агресії.

Однак проблема, яким чином добитися прийнятних результатів російсько-української війни, насправді не щезла з радарів діючої американської адміністрації. Нещодавно Білий дім надіслав до Конгресу США доповідь про план перемоги в Україні, що вимагається схваленим у квітні законом про виділення допомоги нашій державі у $61 млрд.

Не зникла ця проблема і з поля зору американських ЗМІ. Однією з найбільш резонансних публікацій останнього часу стала стаття у провідному американському виданні The Wall Street Journal стосовно необхідності для Києва подумати про більш реалістичний план «Б» у війні з Росією.

Така думка, за інформацією видання, озвучується у неформальних розмовах з європейськими і американськими дипломатами, які посилаються на те, що повний вивід російських військ з українською території за сьогоднішніх умов потребуватиме ресурсів, яких Захід надати Україні не може.

Ні план американської адміністрації, ні український план, на жаль, поки що не опубліковані. Тому їх вичерпні оцінки можна буде давати лише згодом. Однак виглядає на те, що оголошення українського плану перемоги, який у повному обсязі має бути презентований у Вашингтоні найближчим часом, виявилося більш ніж вчасним. Одним з ключових аспектів українського плану, як і однією з ключових чутливостей офіційного Вашингтону, є надання дозволів бити західною далекобійною зброєю вглиб російської території.

Як свідчать заяви представників американської адміністрації, питання скасування заборони на використання Україною американської далекобійної зброї знаходиться на стадії опрацювання. Це, очевидно, стосується як Atacms, вже переданих і запланованих для передачі Україні, так і ракет JASSM, для адаптації яких до повітряних можливостей України, на думку американців, необхідно буде декілька місяців. Оскільки британці і американці, які є союзниками по НАТО, прагнуть діяти у цих питаннях злагоджено, до позиції США певним чином прив’язується і позиція Лондона.

Серйозним стимулом для такого рішення, яке, сподіваємося, буде все ж таки прийняте, очевидно стала передача Іраном першої партії балістичних ракет Росії. Цим кроком і Москва, і Тегеран перейшли певні «червоні лінії» Заходу.

Це сталося, незважаючи на чисельні попередження з боку західних партнерів на адресу Тегерану, що така співпраця матиме дуже серйозні наслідки. Однак поки що санкційні заходи є більше символічними, ніж дієвими. Вашингтон оголосив про введення обмежень для іранської авіакомпанії Iran Air, яка забезпечує пасажирські і транспортні перевезення, низки російських та іранських організацій, долучених до взаємодії між режимами, представників влади. Також введені санкції на чотири судна, які перевозили зброю з Ірану у РФ. Аналогічні заходи оголошені Францією, Британією та Німеччиною.

Чи знайде Вашингтон і Брюссель інші більш ефективні важелі впливу на Тегеран? Враховуючи вже існуючий рівень санкцій, буде дуже складно вийти з новими ще більш руйнівними для Ірану обмеженнями. За таких умов надання дозволів Україні бити західною зброєю по російській території, у т.ч. по складах іранських ракет та засобах їх запуску, сприятиме як пом’якшенню впливу цієї зброї на Україну, так і збереженню обличчя Заходу перед цинізмом іранських і російських можновладців.

Деякі тривожні сигнали надходять і з Європи. У той час, як Трамп традиційно критикує європейців за недостатню підтримку України, у деяких ключових членах ЄС відбуваються події, які можуть цю підтримку ще більше понизити.

Досить голосно прозвучала стаття в італійській газеті La Repubblica щодо миротворчих ініціатив, які опрацьовує Федеральний Канцлер Німеччини Олаф Шольц. З посиланням на депутатів Бундестагу, йому приписують ідеї погодитися з існуючими лініями розмежування між Росією і Україною і заради миру натиснути на Київ, щоб добитися від України територіальних поступок.

Це трактується як його відповідь на катастрофічний програш соціал-демократів на останніх земельних виборах у Саксонії і Тюрингії, де різко зросла популярність ультраправої «Альтернативи для Німеччини», яка пропагує співпрацю з РФ на противагу підтримці України у війні проти Росії.

Відверто кажучи, навіть якщо у глибині душі Шольц і хотів би щось таке запропонувати, навряд чи це буде подано у такій неприйнятній формі. Адже поки що парадигмою ЄС є підтримка врегулювання війни на основі міжнародного права, тобто територіальної цілісності нашої держави.

Що стосується популярності його партії у Німеччині, вона дійсно падає. Однак при цьому на загальнонаціональному рівні на перший план виходять не праві і ліві радикали-популісти, а християнські демократи, які критикуватимуть Шольца швидше за недостатню підтримку України.

Однак на фоні бюджетних проблем з фінансуванням допомоги Україні, ці нові нюанси позиції німецького керівництва змушують задуматися. Пасивнішою у питанні допомоги Україні, ніж раніше, стала й роль Президента Франції Емманюеля Макрона. Причини криються не у зміні його позиції щодо Росії і її війни проти України, а у проблемах з призначенням нового уряду.

Якщо Макрон не захистить своє рішення про призначення правого прем’єра Мішеля Барньє і не досягне компромісу з лівими, наслідки для допомоги Україні можуть мати місце і у цій країні. А Франція, хоча й не є найбільшим європейським донором України, надає критично важливі ракети «Скальп». Хотілося б дочекатися й обіцяних Макроном літаків «Міраж».

Ці останні нюанси у динаміці позицій ключових європейських партнерів можуть бути небезпечними не лише з точки зору кількості мільярдів євро військової і фінансової допомоги, а й у плані стратегії Європи щодо завершення війни в Україні.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції Франція Україна дебати Олаф Шольц Німеччина росія війна вибори у США США Дональд Трамп Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція тривала близько 1,5 години і минула успішно
Під час ракетного удару РФ у серце львів'янки потрапила частинка снаряду: історія порятунку
11 вересня, 18:44
У листопаді 2022 року Вільям Бернс зустрівся з російським колегою Сергієм Наришкіним, щоб гранично чітко пояснити, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні
Глава ЦРУ: Ризик ядерного удару по Україні був реальним
8 вересня, 08:42
Призначення Барньє сталося після безрезультатних виборів
Тисячі людей вийшли на протести у Франції через призначення Макроном нового прем'єр-міністра
8 вересня, 01:43
«Метінвест» також розпочав виробництво великих підземних споруд для потреб ЗСУ
«Метінвест» розширює виробництво для армії: нові бункери та мінні трали на фронті (фото) Волонтерська ініціатива
6 вересня, 11:45
Розбите скло поблизу влучання російської ракети у Полтаві, 3 вересня 2024-го року
Удар РФ по Полтаві: Державне бюро розслідувань відкрило справу
3 вересня, 17:23
Леонід Лавренчук був захисником ще з 2014 року
На війні загинув працівник музею народної архітектури та побуту. Згадаймо Леоніда Лавренчука
27 серпня, 09:00
Від початку доби відбулося 148 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2024 року
27 серпня, 00:02
Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту
Окупанти скаржаться, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст Курщини (фото)
16 серпня, 19:19
Ворог випустив по Одесі «Шахеди» з тимчасово окупованого Криму
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
Сьогодні, 09:41

Київський безпековий форум

Тривожні сигнали з Європи: що відбувається на світовій політичній арені
Тривожні сигнали з Європи: що відбувається на світовій політичній арені
Іран передав ракети Росії. Як це змінить хід війни?
Іран передав ракети Росії. Як це змінить хід війни?
Юань не врятував. Як санкції США зламали фінансові плани Росії та Китаю
Юань не врятував. Як санкції США зламали фінансові плани Росії та Китаю
План перемоги України. Що стане ключем до успіху?
План перемоги України. Що стане ключем до успіху?
Мирні плани, апетити Путіна та нові реалії війни
Мирні плани, апетити Путіна та нові реалії війни
Що стоїть за контрнаступом ЗСУ на Курщині?
Що стоїть за контрнаступом ЗСУ на Курщині?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
23K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
8727
Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни
5256
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
4553
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
3929
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua