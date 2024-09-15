Протести у Франції та ворожий удар по Одесі: головне за ніч

Унаслідок ракетної атаки РФ по Одеському району загинула подружня пара

Російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Тим часом по всій Франції сотні людей вийшли на протести, а США анонсували новий пакет військової допомоги для України. «Главком» підготував добірку головних новин ночі проти 14 вересня, щоб ви були в курсі всіх подій.

Ракетний удар по Одесі

Унаслідок ракетної атаки РФ по Одеському району загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Крім того, поранена 65-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Її госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості. Такожошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Протести у Франції

По всій Франції сотні людей вийшли на протести на підтримку Жизель Пеліко, жінки, чоловік якої підсипав їй наркотики та запросив понад 80 чоловіків зґвалтувати її в їхньому домі протягом десяти років. Про це повідомляє The Guardian.

Чоловіка Пеліко, 71-річного Домініка Пеліко, який визнав провину, судять разом із 50 іншими чоловіками, звинуваченими у її зґвалтуванні. Пара мала трьох дітей і семеро онуків.

Новий пакет військової допомоги від США

Вашингтон працює над суттєвим пакетом допомоги для України, який планують оголосити до кінця поточного місяця. Про це повідомив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві

«Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід», – наголосив посадовець.

Вихід Сitibank із РФ

Один із найбільших західних банків на російському ринку, американський Сitibank, який входив до топ-20 у РФ за розміром активів, оголосив про завершення роботи.

Офіс в Москві припинить роботу 15 листопада, у зв'язку з чим клієнтам «Сітібанку» «рекомендується розглянути інші варіанти розміщення коштів та завершити всі свої операції», попереджає кредитна організація.

Заява ексміністрів Британії щодо ударів по РФ

П’ять колишніх міністрів оборони Британії та експрем’єр-міністр цієї країни закликали прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по Росії. Навіть за умови, якщо США не надасть підтримки.

Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили Стармера, що будь-яка подальша затримка «підбадьорить» Володимира Путіна.