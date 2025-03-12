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Актор Богданович розказав про свої найскладніші періоди у Театрі Франка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Богданович зазначив, що кіно стало для нього порятунком у складний період
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Хотів піти з театру, бо брали тільки у масовку, але Данченко сказав: «Потерпи…»

Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та актор театру і кіно Олексій Богданович з понад 40-річним стажем у театрі імені Івана Франка розповів про періоди, коли почувався незатребуваним. В інтерв’ю «Главкому» він зізнався, що зараз переживає саме такий етап.

«У мене був період недолюбленості, коли я щойно прийшов у театр. Воно й зрозуміло: ти ж приходиш вже «зіркою»… А потім бачиш, що в театрі ти – ніхто, і звати тебе ніяк. Бо з масовки ти не виходиш. З однієї вистави в іншу – тільки масовка, масовка, масовка… І я навіть почав думати: треба все це припинити. Бо був гонор, і я не міг уявити, що так триватиме усе моє життя. Вирішив ще один рік помучитися та й іти собі», – розповів актор.

Богданович зазначив, що кіно стало для нього порятунком у складний період. Він почав активно зніматися і зрозумів, що має затребуваність в іншій сфері.

«У театрі на той період була взята пауза. Я зустрів Данченка, ми не були з ним друзями, але він мене любив, і він сказав: «Чого ти? Ти розумієш, що ти – молоде вино? Тобі треба «вистоятися», і все у тебе буде гаразд, і в театрі теж. Потерпи…». От сказав мені це своє «потерпи», і я вирішив: хай там що, а з театру я не піду», – зауважив артист.

Втім, це не перший подібний етап у кар’єрі актора. Богданович зізнався, що зараз також переживає період «недолюбленості».

«Ще 10 років тому я тягнув на собі половину репертуару: було багато вистав, головні ролі. Але час іде, приходять нові люди, нові режисери. І я теж стаю менш затребуваним. Можна злитися, нервувати з цього приводу, але я сприймаю це як даність. Звичайно, хотілося би більшого, бо зараз залишилися чотири вистави, але вік…», – зазначив Богданович.

Артист додав: «Я вже сорок років в цьому театрі, треба давати дорогу іншим, а не чіплятися за своє его. Той Богданович, який сидить всередині мене, каже, що це несправедливо, але той, котрий перед вами, усвідомлює, що все так, як має бути».

Олексій Богданович народився 23 березня 1963 року в селі Березі Глухівського району на Сумщині. Батько Богдановича був економістом, мати працювала вихователькою в дитсадку. Після закінчення середньої школи Богданович вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, навчався на курсі у Леоніда Олійника.

З 1984 року Богданович почав грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, а згодом і в кіно. Нині викладає в театральному університеті імені Карпенка-Карого. Є членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, Олексій Богданович назвав надпопулярну «Конотопську відьму», поставлену режисером Іваном Уривським, курочкою, яка несе золоті яйця театру. Актор в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що комерційний успіх є важливою частиною постановок: «Дай Бог, щоб вистава заробляла, бо театр і на ЗСУ багато витрачає».

Раніше 61-річний Олексій Богданович зізнався, що дружина радить йому омолоджувальні процедури, зокрема, зробити блефаропластику. Актор зауважив, що відчуває себе людиною середнього віку на років 40. Своє дорослішання він сприймає поки що без паніки.

Також в  інтерв’ю «Главкому» Олексій Богданович вперше поділився подробицями про свою дружину.

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Теги: кіно театр артист актор Театр Франка Олексій Богданович

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