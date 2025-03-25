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Нове кіно на підході. У мережі з’явилися перші фото Джуда Лоу в образі Путіна

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Джуд Лоу постав у костюмі та чорному плащі
фото: Novaya Gazeta Europe

Раніше актор порівнював роль зі сходженням на Еверест

У столиці Латвії Ризі розпочалися зйомки нового фільму французького режисера Олів'є Ассаяса «Чарівник Кремля» про Росію у 1990-х роках. Кремлівського диктатора Володимира Путіна втілює британський актор Джуд Лоу. Про це повідомляє «Главком»

Нове кіно на підході. У мережі з’явилися перші фото Джуда Лоу в образі Путіна фото 1
фото: Novaya Gazeta Europe

На фото Джуд Лоу зафільмований у гримі, в костюмі та чорному плащі, в яких часто з’являвся Путін.

Фільм «Чарівник Кремля» буде знято за однойменним дебютним романом Джуліано да Емполі, який вийшов у квітні 2022 року. Він розповідає про вигаданого персонажа Вадима Баранова, прообразом якого став російський пропагандист Владислав Сурков, і його шлях – від захоплення мистецтвом до ролі радника Путіна. Книга охоплює період приходу Путіна до влади, Другої чеченської війни, трагедії підводного човна «Курськ» і Помаранчевої революції в Україні.

Олів'є Ассаяс – французский режисер, сценарист і кінокритик. Серед найвідомиших його робіт драми Зільс-Марія (2014), Персональний покупець (2016), Подвійне життя (2018). Крім Джуда Лоу у фільмі знімуться також Пол Дано, Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс і Том Стеррідж. Дата виходу фільму поки що невідома.

Нагадаємо, у січні цього року «Главком» писав, що знаменитий британець Джуд Лоу погодився зіграти російського диктатора. Тоді актор порівняв роботу з такою роллю зі сходженням на Еверест.

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Теги: путін фільм

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