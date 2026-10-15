Польща готує нові правила в’їзду для іноземців: що зміниться

Для коротких візитів мінімальну суму можуть збільшити з 300 до 1000 злотих

Польща планує переглянути обсяг коштів, які мають підтвердити іноземці під час в’їзду до країни. Відповідний проєкт постанови підготувало міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Документ передбачає нові фінансові пороги для туристів, студентів та інших категорій мандрівників. За проєктом, той, хто планує пробути в Польщі не довше ніж чотири дні, мусить підтвердити наявність щонайменше 1000 злотих. За чинними нормами для такої поїздки досить 300 злотих.

Для тривалішого перебування вимогу також пропонують підвищити: із 75 до 300 злотих на кожен день. Потрібну суму можна буде підтвердити й в еквіваленті в іноземній валюті.

Для кого передбачені нижчі вимоги

Окремі правила хочуть запровадити для учасників організованих туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань. Знижені пороги стосуватимуться також тих, хто заздалегідь оплатив перебування, приїжджає на лікування до медичного чи санаторно-курортного закладу або бере участь у програмі сезонної роботи, якщо працевлаштування не є головною метою візиту.

Для цих категорій мінімальна сума становитиме:

130 злотих на день перебування;

щонайменше 650 злотих загалом.

Наразі діє норма 20 злотих на день, але не менш як 100 злотих загалом. У польському міністерстві пояснюють, що нові вимоги мають забезпечити кошти на витрати, яких не покриває заздалегідь оплачений готель, харчування чи інші складові поїздки.

Скільки грошей вимагатимуть від студентів

Зміни торкнуться й тих, хто їде до Польщі на навчання, курси, стажування, наукові чи дослідницькі роботи.

На перші два місяці запланованого перебування для них пропонують поріг у 2020 злотих. Зараз потрібно підтвердити 1270 злотих. У поясненні до проєкту зазначено, що нові суми мають відповідати мінімальному рівню доходу, якого, за польськими нормами соціальної допомоги, вистачає на основні потреби людини, яка веде самостійне господарство.

Чому Польща хоче змінити правила

У міністерстві наголошують, що чинні фінансові вимоги не переглядали з 2016 року. За цей час подорожчали товари й послуги, тож попередні суми, на думку авторів документа, вже не відповідають реальним витратам.

Також у поясненні сказано, що запропоновані пороги збігаються з орієнтирами, які застосовують інші країни Шенгенської зони, зокрема Болгарія, Хорватія, Литва та Естонія.

Нові правила ще не набули чинності. Проєкт постанови оприлюднили на сайті Урядового центру законодавства Польщі. Документ передбачає, що зміни почнуть діяти через 30 днів після офіційної публікації постанови.

Нагадаємо, раніше «Главком» пояснював, скільки грошей потрібно мати для в’їзду до Польщі за чинними правилами. Необхідна сума залежить від тривалості поїздки, а подекуди – і від наявності зворотного квитка.