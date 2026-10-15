Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща готує нові правила в’їзду для іноземців: що зміниться

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Польща готує нові правила в’їзду для іноземців: що зміниться
Окремі правила хочуть запровадити для учасників організованих туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для коротких візитів мінімальну суму можуть збільшити з 300 до 1000 злотих

Польща планує переглянути обсяг коштів, які мають підтвердити іноземці під час в’їзду до країни. Відповідний проєкт постанови підготувало міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Документ передбачає нові фінансові пороги для туристів, студентів та інших категорій мандрівників. За проєктом, той, хто планує пробути в Польщі не довше ніж чотири дні, мусить підтвердити наявність щонайменше 1000 злотих. За чинними нормами для такої поїздки досить 300 злотих.

Для тривалішого перебування вимогу також пропонують підвищити: із 75 до 300 злотих на кожен день. Потрібну суму можна буде підтвердити й в еквіваленті в іноземній валюті.

Для кого передбачені нижчі вимоги

Окремі правила хочуть запровадити для учасників організованих туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань. Знижені пороги стосуватимуться також тих, хто заздалегідь оплатив перебування, приїжджає на лікування до медичного чи санаторно-курортного закладу або бере участь у програмі сезонної роботи, якщо працевлаштування не є головною метою візиту.

Для цих категорій мінімальна сума становитиме:

  • 130 злотих на день перебування;
  • щонайменше 650 злотих загалом.

Наразі діє норма 20 злотих на день, але не менш як 100 злотих загалом. У польському міністерстві пояснюють, що нові вимоги мають забезпечити кошти на витрати, яких не покриває заздалегідь оплачений готель, харчування чи інші складові поїздки.

Скільки грошей вимагатимуть від студентів

Зміни торкнуться й тих, хто їде до Польщі на навчання, курси, стажування, наукові чи дослідницькі роботи.

На перші два місяці запланованого перебування для них пропонують поріг у 2020 злотих. Зараз потрібно підтвердити 1270 злотих. У поясненні до проєкту зазначено, що нові суми мають відповідати мінімальному рівню доходу, якого, за польськими нормами соціальної допомоги, вистачає на основні потреби людини, яка веде самостійне господарство.

Чому Польща хоче змінити правила

У міністерстві наголошують, що чинні фінансові вимоги не переглядали з 2016 року. За цей час подорожчали товари й послуги, тож попередні суми, на думку авторів документа, вже не відповідають реальним витратам.

Також у поясненні сказано, що запропоновані пороги збігаються з орієнтирами, які застосовують інші країни Шенгенської зони, зокрема Болгарія, Хорватія, Литва та Естонія.

Нові правила ще не набули чинності. Проєкт постанови оприлюднили на сайті Урядового центру законодавства Польщі. Документ передбачає, що зміни почнуть діяти через 30 днів після офіційної публікації постанови.

Нагадаємо, раніше «Главком» пояснював, скільки грошей потрібно мати для в’їзду до Польщі за чинними правилами. Необхідна сума залежить від тривалості поїздки, а подекуди – і від наявності зворотного квитка.

Читайте також:

Теги: митниця Польща гроші іноземці навчання кордон українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС посилює оборону на тлі загрози з боку Росії
Європа готується до можливого протистояння з РФ
18 вересня, 17:07
На запитання про особисті витрати міністр прямої відповіді не дав
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
16 вересня, 15:16
Астрологічний прогноз на 25 вересня 2026 року
Левам – час діяти, Скорпіонам – довіритися почуттям: найавторитетніший гороскоп на 25 вересня 2026 року
24 вересня, 15:00
Німеччина фінансує програму грошової допомоги для людей, які виїхали з небезпечних районів
Допомога від Німеччини: хто має право на виплату 12 300 грн та як зареєструватися
30 вересня, 07:30
Євро в українських обмінниках і банках на початку жовтня торгується дешевше, ніж на старті вересня
Євро йде на спад. Як змінився курс за останній місяць
2 жовтня, 10:30
Комплекс NMESIS призначений для ураження кораблів протикорабельними ракетами
США готують біля Тайваню військовий крок, здатний розгнівати Китай – Bloomberg
2 жовтня, 19:33
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 жовтня 2026 року
Курс валют 3 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
3 жовтня, 09:33
Французький винищувач Rafale під час польоту
Франція назвала термін початку навчання українських пілотів на Rafale
8 жовтня, 22:40
Хмельницький наголосив, що підтримка підприємців – це не лише завдання держави
Як підтримати бізнес у складні часи? Відомий бізнесмен дав пораду українцям
9 жовтня, 15:27

Політика

Польща готує нові правила в’їзду для іноземців: що зміниться
Польща готує нові правила в’їзду для іноземців: що зміниться
Зеленський і Туск обговорили посилення захисту України від ударів РФ
Зеленський і Туск обговорили посилення захисту України від ударів РФ
Британія пообіцяла допомогти Зеленському налагодити відносини з Трампом
Британія пообіцяла допомогти Зеленському налагодити відносини з Трампом
Сенатор вимагає перевірити Пентагон через обмеження Starlink для ЗСУ
Сенатор вимагає перевірити Пентагон через обмеження Starlink для ЗСУ
ЄС зняв санкції з двох наближених до Лукашенка бізнесменів
ЄС зняв санкції з двох наближених до Лукашенка бізнесменів
Масові протести в Албанії: прем'єр відповів, чи піде у відставку
Масові протести в Албанії: прем'єр відповів, чи піде у відставку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua