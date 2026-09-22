Масштабна пожежа на складах через обстріл РФ на Одещині: фото наслідків

Вміст небезпечних хімічних речовин унаслідок задимлення – у межах норми

Унаслідок удару Росії загорілися складські приміщення в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Рятувальники працювали в надскладних умовах. Щойно вдавалося приборкати полум’я, знову лунала повітряна тривога. Вогнеборцям доводилося залишати місце роботи та йти в укриття», – зазначає ДСНС.

Фахівці ДСНС провели заміри повітря. Наголошується, що вміст небезпечних хімічних речовин унаслідок задимлення – у межах норми, загрози для населення немає.

Зокрема, внаслідок удару постраждалих немає.

Нагадаємо, російські війська вночі завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазового комплексу в Полтавській області. Щонайменше п'ять ракет влучили у технологічні об'єкти підприємства.

До слова, уранці 22 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталася пожежа.