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Понад третина перевірених шкіл Одещини мають порушення в організації харчування: деталі від влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Понад третина перевірених шкіл Одещини мають порушення в організації харчування: деталі від влади
За даними влади, майже у 120 закладах освіти виявлено недоліки, а їхні керівники отримали приписи щодо їх оперативного усунення
фото: Одеська обласна державна адміністрація/Telegram

Наразі понад 160 тис. учнів 1-11 класів на Одещині забезпечені гарячим харчуванням

В Одеській області перевірили організацію та якість харчування у 313 закладах освіти. Майже у 120 із них виявили недоліки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну державну адміністрацію.

«З самого початку навчального року в закладах освіти Одещини триває постійний моніторинг організації та якості харчування дітей. Відповідні служби державного нагляду вже перевірили 313 закладів освіти. Переважна більшість з них забезпечує дітей якісним, збалансованим і смачним харчуванням», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними влади, майже у 120 закладах освіти виявлено недоліки, а їхні керівники отримали приписи щодо їх оперативного усунення.

«Результати перевірок свідчать про одне: питання якості та безпеки харчування дітей потребує постійної уваги з боку кожної громади. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер доручив керівникам громад посилити контроль за організацією шкільного харчування та допомогти школам оперативно усунути недоліки. Більшість із них – незначні, але кожне зауваження має бути виправлене», – додається у заяві.

Одеська ОДА наголосила, що наразі понад 160 тис. учнів 1-11 класів на Одещині забезпечені гарячим харчуванням. На це область отримала 778 млн грн державної субвенції.

Нагадаємо, у школі №32 Львова після появи у соцмережах фотографій обідів провели позапланову перевірку харчоблоку. Держпродспоживслужба заявила про порушення вимог щодо безпечності харчових продуктів і санітарного законодавства та повідомила про рішення закрити харчоблок на десять днів.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли цього навчального року в соцмережах виникають питання до шкільного харчування. На Буковині після появи фотографій обідів в одній зі шкіл Чернівців призначили службову перевірку, а в інших закладах області – позапланові моніторингові візити. В управлінні освіти тоді заявили, що такий вигляд і якість їжі їх категорично не влаштовують.

Подібна ситуація виникла і на Прикарпатті. Публікація Крихівецького ліцею про перший день безкоштовного харчування для учнів спричинила суперечку в соцмережах через вигляд страв та посуд. Після критичних коментарів заклад змінив фотографії у дописі на згенеровані штучним інтелектом.

До слова, у ліцеї №309 Дарницького району Києва сотні готових сніданків та обідів опинилися під загрозою списання через затяжну повітряну тривогу. Про цю системну проблему розповіла директорка закладу Ольга Тимошенко.

Раніше «Главком» уже писав про проблеми, які виникли після розширення програми безоплатного харчування на всіх школярів. Серед них – організація харчування під час повітряних тривог. Якщо кухарі вже приготували їжу, а через тривогу діти не можуть прийти до їдальні або їх забирають додому, виникає питання, що робити з готовими порціями.

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Теги: харчування Одещина школа

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