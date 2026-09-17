Чорношкіра американка представлятиме Британію на Universal Woman 2026 (фото)

Ребекка Афолабі натрапила на хейт у мережі

Ребекка Афолабі, яка є уродженкою Нью-Джерсі (США), представлятиме Велику Британію на конкурсі краси Universal Woman 2026. Дівчина опинилася в центрі уваги мережі ще до участі у міжнародному конкурсі. Про це розповідає «Главком».

Що відомо про Ребекку Афолабі

Ребекка Афолабі носить титул Universal Woman Great Britain 2025-2026 років. Дівчина народилася в Нью-Джерсі, але більшу частину життя провела в Лондоні, також чотири роки мешкала у Нігерії. Раніше вона займалася черлідингом та стала чемпіонкою Grand National. Нині Афолабі працює менеджеркою з програматик-реклами у сфері цифрового маркетингу, а також створює контент для соцмереж, де розповідає про макіяж і K-pop.

Афолабі заснувала благодійний фонд The Queen Becca Foundation, який допомагає дівчатам у Великій Британії та Нігерії. У межах діяльності фонду вона передала 250 гігієнічних прокладок дівчатам у Лондоні та Нігерії, а також профінансувала стипендії для трьох школярок у Нігерії.

Ребекка Афолабі представлятиме Британію на Universal Woman 2026

Після перемоги на конкурсі Universal Woman Great Britain Ребекка Афолабі отримала можливість представляти Велику Британію на міжнародному конкурсі Universal Woman 2026.

Чому мережа обговорює Ребекку Афолабі

Після оголошення Ребекки Афолабі представницею Великої Британії на Universal Woman 2026 вона потрапила під хвилю критики. У коментарях під публікаціями з дівчиною користувачі критикували її через зовнішність. Про це пишуть британські медіа.

На захист Афолабі виступили представниці інших конкурсів краси. Фіналістка Miss Great Britain 2026 Голлі Піррі назвала хвилю критики в бік Афолабі «огидними расистськими образами та тролінгом». Вона також заявила, що публікації з образами є «огидними», і розкритикувала Meta за те, що, за її словами, компанія не видаляє такі дописи, попри скарги. «Я також постійно бачу не лише красу Ребекки як особистості, а й її силу, рішучість і спокій перед обличчям цих ідіотів», – написала Голлі Піррі.

На підтримку Ребекки також виступили інші учасниці конкурсів краси. Міс Манчестер 2024 та фіналістка Miss England Ванесса Надамба заявила, що Афолабі чесно виборола своє місце та закликала дівчину не зважати на хейт. Водночас Міс Нортгемптон 2026 Шарлотта Леві звернула увагу, що подібна критика трапляється не лише в соцмережах, а й за лаштунками конкурсів краси.

Нагадаємо, українка Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі Miss Europe Continental Pageant 2026 у Барселоні. Дівчина обійшла номінанток із 35 країн та привезла корону до України. На сцені у Барселоні Ксенія Лугиня дефілювала в різних образах, серед яких був і традиційний український одяг.