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Українка перемогла на конкурсі «Міс Європа 2026» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ксенія Лугиня на церемонії нагородження конкурсу «Міс Європа 2026»
фото: Іnstagram/kseniya_luginya_lov

Ксенія Лугиня здобула корону на міжнародному конкурсі краси 

Українка Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі Miss Europe Continental Pageant 2026 у Барселоні. Дівчина обійшла номінанток із 35 країн та привезла корону до України. Історією своєї перемоги українка поділилася в Instagram, розповідає «Главком».

Ксенія Лугиня розповіла, що її корона символізує не лише красу, але й силу української жінки. «Корона їде до України. Я змогла. Дівчинка без зв’язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною «Міс Європа». Конкурс був не лише про красу зовнішню, а про історію жінки, шлях, позицію, що ми показували на конференціях, і так далі. Ця корона – про силу української жінки. Про шлях через труднощі. Про віру в себе тоді, коли ніхто не вірить. Про сміливість мріяти та діяти», – йдеться у дописі.

Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі «Міс Європа 2026»
Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі «Міс Європа 2026»
фото: Іnstagram/kseniya_luginya_lov

На сцені у Барселоні Ксенія Лугиня дефілювала в різних образах, серед яких був і традиційний український одяг. Вона вийшла на сцену у вишиванці з червоним намистом на шиї, з прапором України та яскравим вінком на голові.

Ксенія Лугиня дефілювала в різних образах, серед яких був і традиційний український одяг
Ксенія Лугиня дефілювала в різних образах, серед яких був і традиційний український одяг
фото: Іnstagram/kseniya_luginya_lov

Також українка з’являлася й в інших вбраннях, зокрема у чорній сукні, а на нагородження переможниця вийшла на сцену у вишуканій червоній сукні.

Ксенія Лугиня здобула корону на міжнародному конкурсі краси
Ксенія Лугиня здобула корону на міжнародному конкурсі краси
фото: Іnstagram/kseniya_luginya_lov
Ксенія Лугиня у червоній сукні на церемонії нагородження «Міс Європа 2026»
Ксенія Лугиня у червоній сукні на церемонії нагородження «Міс Європа 2026»
фото: Іnstagram/kseniya_luginya_lov

Українка зізналася, що опинитися на сцені конкурсу «Міс Європа 2026» було її мрією, якої вона досягла самотужки. «Дівчинка без зв’язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною «Міс Європа», – написала Ксенія Лугиня.

Українка Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі «Міс Європа 2026»
Українка Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі «Міс Європа 2026»
фото: Іnstagram/kseniya_luginya_lov

Переможниця зазначила, що вона була рада представляти Україну на міжнародному конкурсі. «Я щаслива, що мала честь гідно представляти Україну на міжнародному конкурсі та привезти цей титул додому. Україна – це краса, сила, гідність і незламність. І я щаслива нести цей меседж у світ», – зазначила вона.

Ксенія Лугиня на конкурсі «Міс Європа 2026» у Барселоні
Ксенія Лугиня на конкурсі «Міс Європа 2026» у Барселоні
фото: Іnstagram/kseniya_luginya_lov

Дівчина також зізналася, що й досі не вірить у свою перемогу: «Ви вірите в це? Я досі ніби в сні».

Нагадаємо, 40-річна українка Катерина Вагнер, яка народилася в Покровську Донецької області здобула перемогу на конкурсі краси «Місіс Німеччина». Конкурс краси «Міс та Місіс Німеччина» відбувся 5 січня у місті Верніґероде. Номінантки змагалися у двох категоріях. «Місіс Німеччина» (MRS Germany) – це одна з категорій, де брали участь жінки віком від 28 років. Саме цей титул здобула українка Катерина Вагнер. 

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Теги: перемога українці за кордоном конкурс конкурс краси

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