Українка перемогла на конкурсі «Міс Європа 2026» (фото)
Ксенія Лугиня здобула корону на міжнародному конкурсі краси
Українка Ксенія Лугиня перемогла на міжнародному конкурсі Miss Europe Continental Pageant 2026 у Барселоні. Дівчина обійшла номінанток із 35 країн та привезла корону до України. Історією своєї перемоги українка поділилася в Instagram, розповідає «Главком».
Ксенія Лугиня розповіла, що її корона символізує не лише красу, але й силу української жінки. «Корона їде до України. Я змогла. Дівчинка без зв’язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною «Міс Європа». Конкурс був не лише про красу зовнішню, а про історію жінки, шлях, позицію, що ми показували на конференціях, і так далі. Ця корона – про силу української жінки. Про шлях через труднощі. Про віру в себе тоді, коли ніхто не вірить. Про сміливість мріяти та діяти», – йдеться у дописі.
На сцені у Барселоні Ксенія Лугиня дефілювала в різних образах, серед яких був і традиційний український одяг. Вона вийшла на сцену у вишиванці з червоним намистом на шиї, з прапором України та яскравим вінком на голові.
Також українка з’являлася й в інших вбраннях, зокрема у чорній сукні, а на нагородження переможниця вийшла на сцену у вишуканій червоній сукні.
Українка зізналася, що опинитися на сцені конкурсу «Міс Європа 2026» було її мрією, якої вона досягла самотужки. «Дівчинка без зв’язків і привілеїв, яка просто вірила у свої мрії, сьогодні стоїть на міжнародній сцені з короною «Міс Європа», – написала Ксенія Лугиня.
Переможниця зазначила, що вона була рада представляти Україну на міжнародному конкурсі. «Я щаслива, що мала честь гідно представляти Україну на міжнародному конкурсі та привезти цей титул додому. Україна – це краса, сила, гідність і незламність. І я щаслива нести цей меседж у світ», – зазначила вона.
Дівчина також зізналася, що й досі не вірить у свою перемогу: «Ви вірите в це? Я досі ніби в сні».
Нагадаємо, 40-річна українка Катерина Вагнер, яка народилася в Покровську Донецької області здобула перемогу на конкурсі краси «Місіс Німеччина». Конкурс краси «Міс та Місіс Німеччина» відбувся 5 січня у місті Верніґероде. Номінантки змагалися у двох категоріях. «Місіс Німеччина» (MRS Germany) – це одна з категорій, де брали участь жінки віком від 28 років. Саме цей титул здобула українка Катерина Вагнер.
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