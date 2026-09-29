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Росія вдарила по школі у Сумах, коли там перебували діти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вдарила по школі у Сумах, коли там перебували діти
Наслідки російського удару по Сумах 29 вересня
фото: «Суспільне»

На момент атаки учні перебували в укритті

Російська армія 29 вересня завдала удару по території школи в Сумах. Будівля навчального закладу зазнала значних пошкоджень. У момент атаки в укритті перебували близько 40 учнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Працівниця школи розповіла журналістам, що під час влучання діти перебували в укритті. За попередньою інформацією, ніхто з учнів не постраждав.

На кадрах із місця удару видно масштабні руйнування: у будівлі пошкоджені стіни та фасад, вибиті вікна.

Наслідки влучання по школі в Сумах
Наслідки влучання по школі в Сумах
фото: «Суспільне»
Наслідки влучання по школі в Сумах
Наслідки влучання по школі в Сумах
фото: «Суспільне»

Вибухи у Сумах пролунали близько 15:35. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух керованих авіаційних бомб у напрямку міста. Наслідки російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, російські війська останнім часом неодноразово били по цивільній та освітній інфраструктурі Сум. 27 вересня армія РФ атакувала місто керованими авіабомбами. Одна з них влучила по дитячому будинку. Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них 16-річна дівчина, були також поранені.

Крім того, 21 вересня під час комбінованої атаки на Суми російська авіація вдарила керованою бомбою по одному з навчальних закладів. Того ж вечора російські дрони атакували цивільний автомобіль і район поблизу житлового будинку.

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Теги: діти війна обстріл школа Суми

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