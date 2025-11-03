Могилевська на ювілейному концерті показала свою велику родину

У залі співачку вітали її дядько та двоюрідна сестра з племінницями

Народна артистка України Наталя Могилевська відсвяткувала свій 50-річний ювілей двома масштабними концертами в Палаці «Україна». Під час виступу співачка не лише поділилася особистими історіями, але й представила публіці свою родину та висловила глибоку вдячність легендарному поету-пісняру Юрію Євгеновичу Рибчинському, якого вона називає другим батьком. Про це повідомляє «Главком».

Під час ювілейного виступу Могилевську в залі вітали її дядько та двоюрідна сестра з племінницями. Співачка вивела на сцену свою сестру, та зауважила: «Моя сестричка, їй 51. Ну ви б сказали колись в житті, ну подивіться на цю дівчинку». Дядька вона представила у залі, і назвала його прізвище, яке є справжнім і для самої артистки – Могила.

Народна артистка України Наталя Могилевська відзначила 50-річний ювілей двома масштабними концертами у Палаці «Україна»

«Мій другий батько»

Юрій Рибчинський та Наталія Могилевська фото: пресслужба Наталії Могилевської

Ключовим емоційним моментом концерту стало вшанування Юрія Рибчинського, який також відзначив свій ювілей свій ювілей цього року. 22 травня виданому поета виповнилося 80.

Могилевська присвятила Рибчинському пісню, яка стала цього року «величезним хітом», та висловила захоплення його невичерпною творчою енергією: «Ну як приємно, йому 80, а він пише, пише, пише. Я щаслива жити з цим генієм в один час. Він неймовірний».

Співачка також розкрила маловідомий факт про зв'язок між її родиною та піснярем: «Мало хто знає, що за два місяці до автокатастрофи мій тато підійшов до нього і не зрозуміло чому сказав: «Юра, не залиш Наташу». І всі ці роки він був моїм другим батьком».

Могилевська підкреслила, що Рибчинський завжди дотримувався цієї обіцянки, і він є не лише її вчителем, але й невід’ємною частиною її життя. Син поета, Євген Рибчинський, раніше підтверджував цю особливу прихильність в інтерв'ю Главкому.

«Найбільше, мені здається, і мама і тато люблять Наташу Могилевську. Вона мені як сестра, а батькам – як донька. Чудова людина і прекрасна співачка», – зазначив Євген Рибчинський.

Як відомо, народна артистка України Наталя Могилевська цими вихідними відзначила 50-річний ювілей двома масштабними концертами у Палаці «Україна». Про це повідомляє «Главком». Співачка тішила публіку не лише своїми хітами, а й жартами та навіть акробатичними трюками.

Так, Могилевська вийшла на сцену в старомодній шубі та капелюшку чудернацького фасону. У такому вбранні артистка скидалася на літню жінку, котра витягла з шафи свій одяг іще з минулого століття.