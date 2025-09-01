Наталія Могилевська розповіла про важливе рішення старшої доньки

Народна артистка України присвятила публікацію Дню знань і показала архівні фоторафії

Співачка Наталія Могилевська повідомила підписників, що її старша донька Мішель обрала професію. Зіркова мама визначилась з навчальним закладом, в якому здобуватиме освіту 13-річна дівчина (в грудні виповниться 14 років). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Наталії Могилевської.

«Сьогодні моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала в ліцей здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов’язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала», – написала співачка.

На відміну від багатьох представників українського шоу-бізнесу, які відвели своїх дітей до школи, Могилевська не стала показувати залаштунки початку навчального року для Мішель. Щодо молодшої доньки, Софії, то вона активно готується до школи, куди піде наступні роки. Натомість 50-річна співачка показала архівні фотографії зі свого навчання у школі.

Архівна світлина співачки фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Мішель та Софії (рідні сестри) доєднались до родини Наталії Могилевської вже під час повномасштабної війни. За словами співачки, старша прийомна донька раніше пройшла складні життєві випробування. Могилевська розповідала, що старша донька багато пережила і навіть взяла на себе відповідальність як доросла, захищаючи молодшу сестру.

Співачка вперше оголосила про усиновлення донечок 31 грудня 2023 року. Могилевська також мешкає в приватному будинку у Києві разом зі своїм коханим, Валентином. Вони познайомились у перші дні повномасштабної війни.

Могилевська не часто тішить шанувальників спільними фотографіями з доньками фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

