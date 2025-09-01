Монатік, Тополі, Єфросиніна та інші зірки відвели своїх дітей до школи (фото)

Знімки з урочистостей показали також телеведучі Анатолій Анатоліч, Григорій Решетнік, Тімур Мірошниченко, акторка Ксенія Мішина та співачка Оля Цибульська

В понеділок, 1 вересня, розпочався навчальний рік. Зі своїми дітьми на урочистості завітали й представники українського шоу-бізнесу. Святкові фотографії з'явились в соцмережах знаменитостей, повідомляє «Главком».

Співак Дмитро Монатік (Monatik) з дружиною Іриною позували з синами Данилом та Платоном у Новопечерській школі в Києві. Згідно з інформацією на сайті закладу, вона є однією з найінноваційніших шкіл світу та неодноразово входила до міжнародного рейтингу Microsoft Showcase School. Вона оснащена високотехнологічним обладнанням, а в кожного учня – персональні гаджети для навчання.

Дмитро Монатік з дружиною та синами фото: Facebook/MONATIK.Official

В цій же школі навчаються сини телеведучого Григорія Решетніка та його дружини, блогерки Христини Решетнік. На фотографіях зіркове подружжя позувало з Іваном, Дмитром та Олександром, які були в однакових костюмах та краватках.

«Вітаємо усіх з Днем знань. Бажаємо дітям і батькам легкого навчального року! Та нехай цей рік принесе мир Україні», – підписав сімейні знімки Григорій Решетнік.

Родина Григорія Решетніка на урочистостях в школі фото: Facebook/reshetnik.tv

Зірка, зокрема, серіалу «Кріпосна» та, зокрема, телешоу «Холостячка» Ксенія Мішина позувала з сином Платоном у в одному з навчальних закладів мережі приватних шкіл КМДШ. Акторка звернулась до школярів.

«Офіційно заявляю: вчитися у ваш час набагато цікавіше, ніж тоді, коли вчилися ми. Жодних марафонів у бібліотеках, жодних рефератів від руки на 15 сторінок. Це звісно було корисно, принаймні мені так батьки говорили, але веселощів там було мало. Зараз у вас купа можливостей, інтерактивів, комп’ютерів, робото/арт/муз технік, штучних інтелектів, проєктних навчань, купа свят і активностей. Навіть у їдальні смачнюхи, про які ми колись тільки мріяли», – написала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина з сином фото: Instagram/misha.k.ua

Телеведучий Тімур Мірошниченко опублікував дві сторіз з доньками Ангеліною та Мією. І зірка телеекранів, і його дружина Інна у своїх соцмережах зазначили – дівчата пішли у другий клас.

Тімур Мірошниченко з доньками фото: Instagram/timur.miroshnychenko

Співачка Олена Тополя разом з чоловіком, фронтменом гурту «Антитіла, військовослужбовцем Тарасом Тополею позувала на урочистостях з двома синами та донечкою. На відміну від п'ятирічної Марії, 12-річний Роман та 9-річний Марк повернулись до школи. На спільній фотографії вони тримають букет квітів в кольорах державного прапора України.

«З днем знань Україно! В майбутнє треба вкладати найкраще зерно! Пильнуємо! Допомагаємо! Віримо і знаємо, що зерна проростуть. І ще більше будемо пишатися, що це наші українці», – написала Олена Тополя під фотографією.

Олена та Тарас Тополя з дітьми фото: Facebook/AlyoshaOfficial

Співачка Оля Цибульська не стала публікувати спільне родинне фото. В День знань артистка показала світлину, на якій позує з сином Нестором.

«Вітаємо усіх з першим дзвоником. Вперше у 5-й клас!!! Несторе, ми пишаємось тобою», – зазначила артистка.

Оля Цибульська з сином фото: Instagram/cybulskaya

Телеведуча Марія Єфросиніна з чоловіком, військовослужбовцем Тімуром Хромаєвим відвели сина Олександра до вищезгаданої Новопечерської школи в Києві. Хлопчик перейшов до 5 класу.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином фото: Instagram/mashaefrosinina

Телеведучий Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою показали світлини з міжнародної французької школи EFI/МФШ. Багатодітні батьки (також виховують сина) зазначили, що зустріли навчальний рік в укритті. Все через зліт ворожого винищувача МІГ-31. Повітряна тривога перервала урочистості в усіх навчальних закладах країни. Аліса та Лоліта пішла у восьмий та сьомий класи відповідно.

«Сьогоднішні реалії непрості, адже свято зустріли знову не в класі, а в укритті. Та найголовніше, що це відбулося в рідній Україні, з щасливими посмішками і радістю від того, що багато друзів повернулися, а школа продовжує навчання. Нехай цей навчальний рік буде максимально спокійним, світлим і наповненим новими знаннями та добрими моментами для всіх наших українських дітей», – зазначила Юла

Анатолій Анатоліч з дружиною та доньками фото: Instagram/yulattt

