Свириденко повідомила, скільки школярів розпочали навчання цьогоріч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно цього року

Сьогодні, 1 вересня, для 3,5 млн українських дітей починається навчальний рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

За даними Свириденко, усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.

«Семирічний Максим у Харкові зайде до нової школи з укриттям. Для нього це просто клас, а для нас — символ, що майбутнє сильніше за страх. До кінця 2026 року ми плануємо відкрити 203 нових укриттів», – наголосила прем’єр-міністерка.

Зокрема, уряд розширює систему «Мрія» – вона охоплює учнів та вчителів у 2 тис. шкіл, а у постраждалих від війни громадах з'явилося 406 центрів цифрового навчання.

Нагадаємо, напередодні початку навчального року «Главком» поспілкувався з українським знаменитостями, діти яких збираються до школи. Ексклюзивні коментарі нашому виданню дали співачки Олена Тополя, Світлана Тарабарова, Анастасія Приходько, хореографиня Ілона Гвоздьова та ексучасник гурту Dzidzio, співак Julik (справжнє ім'я Назарій Гук).

Також у своїх соцмережах представники українського шоубізнесу ділилися архівними фото з дитинства. Не оминули вони й тему 1 вересня. У День знань «Главком» обрав десять знаменитостей і показав, якими ті були за шкільними партами, і який вигляд мають зараз.

Теги: школярі Юлія Свириденко

