Коли розпочнеться та завершиться навчальний рік? Міністерство освіти назвало дати

Новий навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року

Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. У документі зазначено, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Як зазначає відомство, 30 червня – це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.

Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти. Коли буде завершення навчання і канікули ухвалює педагогічна рада, враховуючи:

навчальне навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби та стан учнів і учениць;

готовність педагогів і педагогинь.

За словами пресслужби, заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти.

Нагадаємо, сім’ї з дітьми, які йдуть до першого класу, можуть отримати фінансову підтримку на підготовку до школи в межах державної допомоги «Пакунок школяра».

Як повідомлялося, з вересня школярі з 4 по 11 клас вчитимуть, як економно користуватися ресурсами та заощаджувати енергію у повсякденному житті. Це відбуватиметься у межах проєкту «Уроки енергоефективності».

До слова, Державна аудиторська служба України провела перевірку бюджетної програми з модернізації закладів професійно-технічної освіти, яка фінансується коштом Ukraine Facility. Аудитори виявили, що із 88 запланованих навчально-практичних центрів у 2024 році фактично запрацювали лише шість. На реалізацію цієї програми було спрямовано 549 млн грн.