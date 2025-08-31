Як українські знаменитості готували своїх дітей-школярів до 1 вересня (ексклюзив)

Світлана Тарабарова, Анастасія Приходько, Олена Тополя, Julik та Ілона Гвоздьова розповіли про збори в школу

Напередодні початку навчального року «Главком» поспілкувався з українським знаменитостями, діти яких збираються до школи. Ексклюзивні коментарі нашому виданню дали співачки Олена Тополя, Світлана Тарабарова, Анастасія Приходько, хореографиня Ілона Гвоздьова та ексучасник гурту Dzidzio, співак Julik (справжнє ім'я Назарій Гук).

Олена Тополя

Співачка, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, разом з фронтменом гурту «Антитіла», військовослужбовцем Тарасом Тополею виховують трьох дітей. Наймолодша, п'ятирічна донька Марія, поки ходить в дитсадок. А її старші брати 12-річний Роман та 9-річний Марк повертаються до школи. Хлопці йдуть у шостий та четвертий класи відповідно.

На жаль, 23 червня, в наслідок чергової масованої атаки росіян на Київ, квартира багатодітного зіркового подружжя серйозно постраждала. Всередині все було розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, частково зруйновано стіни. Всі зусилля Тополі зараз зосереджують на відновленні житла та поверненню у квартиру.

«На 1 вересня мені треба знайти одяг. Все що там в пакетах треба відкривати, шукати, ці коробки, контейнери. То в нас трошки інша підготовка, можливо не така, як в усіх. Загально, одяг, змінне взуття, книжки і все, що потрібно, закуповує школа по своїй програмі. Ми просто оплачуємо це все», – розповіла «Главкому» Олена Тополя.

У зв'язку з активною зайнятістю у відновленні власного житла зіркова пара окремо не рахує, скільки витратила на збори Романа та Марка до школи. Хлопці навчаються в приватному навчальному закладі.

«Через те, що в нас квартира в такому стані, ніхто не вираховує що, куди, скільки. В нас кожен день дуже багато витрат. Тому що 1 вересня. І це не тільки зі школою пов'язано, як такою, а просто загально переїхати назад до себе додому. Жити вдома, забезпечити укриття нормальне, безпеку, це першочергове», – підсумувала Олена Тополя.

Олена та Тарас Тополі з синами фото: Facebook/AlyoshaOfficial

Світлана Тарабарова

Співачка, музична продюсерка Нацвідбору Дитячого Євробачення з чоловіком, продюсером Олексієм Бондарем, виховують також двох синів та доньку. До школи поки йде старший Іван (2018 р.н.). Донька Марія (2020 р.н.) та молодший син Михайло (2023 р.н.) естафету від брата поки не приймають.

«У нас з Іваном є улюблена мережа дитячих магазинів. Тож похід за канцелярією стає нашою невеликою пригодою. Закупка канцтоварів обійшлася приблизно в 1000 грн. Іван перейшов у другий клас архітектурно-інженерного колегіуму і йому там дуже подобається. Заради навчання та друзів він навіть прокидається о 6:30 і не скиглить всю дорогу до Києва (зіркова родина неподалік від столиці – «Главком»)», – поділилась Світлана Тарабарова.

Артистка наголошує, що хвилюється перед початком навчального року. Стримувати емоції Світлана Тарабарова на урочистостях 1 вересня не збирається

«Це завжди свято і я завжди хвилююсь. Проте діти дорослішають, тож просто візьму із собою більше носовичків, аби витирати сльози щастя і гордості», – розповіла «Главкому» багатодітна артистка.

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми фото: Instagram/tarabarova

Анастасія Приходько

Багатодітна співачка виховує трьох дітей: доньку Нану (2009 р.н.), синів Гордія (2015 р.н.) і доньку Емілію (2019 р.н.). За словами Приходько, для неї підготовка до 1 вересня завжди проходить спокійно, без зайвої метушні.

«Протягом року я постійно купую дітям нові речі – зошити, одяг, дрібні канцелярські товари. Тому напередодні навчального року ми не робимо великої закупки. Цього разу Нана (перейшла до 10-го класу. – «Главком») попросила лише зошити в клітинку та один додатковий зошит з фізики. Все інше у нас залишилося ще з минулих років. З Гордієм (перейшов до 3 класу. – «Главком») ситуація трохи інша, адже він навчається у новій школі, де передбачені спеціальні навчальні матеріали. Саме їх ми й докупили перед початком року, щоб він мав усе необхідне», – розповіла Анастасія Приходько «Главкому».

Анастасія Приходько з дітьми фото: Instagram/prykhodko_official

Щодо святкування 1 вересня, то в державних школах, де вчаться діти Приходько, є традиція не купляти квітів. На прохання вчителів батьки збирають кошти на потреби класу, а діти вітають педагогів по-своєму, символічно.

«Це, як на мене, дуже сучасний і правильний підхід. Лінійки, як такої, у нас немає – лише невеликий виступ у Нани. Гордій цього року піде у вишиванці, яку я придбала ще влітку. Нана ж готувалася до школи ще в серпні: ми докупили кілька футболок, а джинсів у неї і так вистачає. Вона йде у 10-й клас уже зі своїм баченням стилю та бажаннями, які я намагаюся враховувати. Таким чином, підготовка у нас вийшла дуже легкою, без зайвого стресу. Все необхідне діти мають, і найголовніше – вони з гарним настроєм та бажанням ідуть у новий навчальний рік», – зазначила «Главкому» Анастасія Приходько.

Ілона Гвоздьова

Хореографиня, переможниця п'ятого сезону телешоу «Танці з зірками» спільно з чоловіком, Іваном Хомячуком, виховує двох дітей: доньку Валерію (2015 р.н.) та сина Домініка, який народився у 2020 році. До школи зіркове подружжя збирало поки лише Валерію.

«До 1 вересня готуємось з чудовим настроєм і натхненням. Мама щасливіша за Рію (так називає доньку. – «Главком»), бо Рія не дуже хоче вчитися. Чого не сказати про маму, яка вступила на післядипломну освіту в Університет їм. Тараса Шевченка (сміється. – «Главком»). Тож ми тепер вдвох учні», – зазначила хореографиня, яка також позиціонує себе як мотиваційна тренерка жінок.

Валерії повних 9 років і вона перейшла до 5 класу. Донька Гвоздьової навчається в державній школі. Щодо поточних витрат на освіту дітей, Ілона не підбивала остаточні підсумки.

«Знаєте, я не підраховувала бюджет на школу. Але гадаю десь в 10-15 тис. грн школа і 18 тис. грн садок для Домініка. Школа в нас державна і вона чудова. Дитина навчається по одній з найважчих шкільних програм – «Інтелект». Звичайно, додатково заняття з англійської мови...», – розповіла «Главкому» Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з дітьми фото: Instagram/ilonagvozdeva

Julik (ex-Dzidzio)

Співак Назарій Гук з дружиною Катериною виховують сина Дениса. Родина живе у Львові. Саме там і навчається дев'ятирічний хлопчик, який перейшов у третій клас. За словами Юліка, і син, і він з дружиною морально не зовсім готові до початку нового навчального року.

«Він так і не зрозумів, куди поділося літо. Канікули для дітей пролітають дуже швидко, хоча школу він любить, друзів і однокласників теж. Єдине, що не хочеться – це знову вставати рано. Ми як батьки теж налаштовуємося на навчальний режим разом із сином», – розповів «Главкому» колишній учасник гурту Dzidzio.

За словами співака, родина усе необхідне купує в останній момент. Втім, деякі речі, наприклад рюкзак, в Дениса залишились з минулого року.

«Усе купуємо майже в останній момент. Канцтовари на одну тисячу плюс гривень. Це в основному зошити, ручки, олівці та багато робочих зошитів із різних предметів і з англійської. Багато всього можна взяти біля дому, тож не виникає проблем. Одяг частково лишився ще з минулого року, а новий купуємо за потреби. Рюкзак у Дениса ортопедичний, ще новий – точно вистачить і цього року. А от на середню школу будемо купувати новий, і радив би всім брати саме ортопедичні – це важливо для хребта», - підсумував Julik.

Співак Yulik з дружиною та сином фото: менеджмент артиста

Раніше «Главком» писав, що кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася. А Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет.