Вакансії від зірок. Чоловік Дорофєєвої та зірка Євробачення шукають особливих людей

Ресторатор Міша Кацурін та Fiїnka опублікували чималий список вимог до потенційних кандидатів

Учасниця декількох Нацвідборів на Євробачення, співачка Ірина Вихованець (відома як Fiїnka) та підприємець Міша Кацурін окремо одне від одного шукають бек-вокалістку та персонального асистента відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі знаменитостей.

Чоловік співачки Dorofeeva (Надя Дорофєєва) зазначив, що він хоче звільнити 50% свого робочого часу для фокусування на стратегічних задачах. Міша Кацурін вказав ключові компетенції потенційного кандидата: максимальна проактивність, вміння вирішувати будь-які питання, вміння не чути ні, прокачана комунікабельність, стресостійкість, вміння гарно рахувати. Також ресторатор опублікував чималий список з очікувань.

Деякі користувачі соцмереж зауважили, що це вимоги для двох працівників, а не одного фото: Instagram/misha_katsurin

Однією з перших публікацію прокоментувала Надя Дорофєєва. Дружина ресторатора лаконічно написала: «Я би хотіла, але в турі». Під коментарем деякі користувачі соцмереж пожартували, що готові працювати на Кацуріна просто за фото зі співачкою. Цей гумор Dorofeeva оцінила та поставила смайлик.

А ось народний артист України Іво Бобул не пройшов повз вакансії від Fiїnka. Учасниця кількох Нацвідборів на Євробачення оголосила, що шукає бек-вокалісту віком від 23 років. На відміну від Кацуріна, Ірина Вихованець шукає саме дівчину. Втім це не завадило 72-річному Іво Бобулу відгукнутися на вакансію.

Зазначимо, що однією з вимог, окрім досвіду в цій сфері, є проживання в Івано-Франківську або можливість приїжджати на репетиції.

Іво Бобул прокоментував публікацію Fiїnka скриншот: Facebook/ira.bilak

