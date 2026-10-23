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Народна артистка Наталя Кудря, мати ексспікера Разумкова, вийшла до глядачів в образі Одрі Гепберн (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталія Кудря на сцені театру Лесі Українки
фото: glavcom.ua

Наталія Кудря грає у столичному Театрі Лесі Українки, який днями відзначив своє 100-ліття

67-річна народна артистка, мати ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, Наталія Кудря вразила глядачів своїм образом на ювілейному вечорі на честь сторіччя театру. Акторка вийшла на сцену у сукні в стилі британської кінозірки Одрі Гепберн. Про це розповідає «Главком», який відвідав святкове ревю театру Лесі Українки, де виступила зірка.

Наталія Кудря разом із своїми колежанками заспівала на сцені театру Лесі Українки легендарну композицію композитора Анатолія Горчинського «Троянди на пероні». Акторка вбралася для виступу в чорну сукню в білу крапку, у культовому стилі 1950-х років.

Така сукня нагадує стиль популярно британської акторки Одрі Гепберн, відома роллю Голлі Ґолайтлі у романтичній комедії «Сніданок у Тіффані». Ця сукня має ретросилует із приталеним верхом та пишною спідницею довжини міді. Також Кудря одягла підбори, а з прикрас обрала біле намисто з перлів.

Народна артистка Наталя Кудря, мати ексспікера Разумкова, вийшла до глядачів в образі Одрі Гепберн (фото) фото 1
колаж: glavcom.ua

Подібні образи полюбляла Одрі Гепберн, вона задала моду на різні стилі вишуканих суконь, серед яких були плаття-свінг. Один із виходів кінозірки у весільній сукні цього крою стало початком нового модного тренду. 

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Разом із Наталією Кудрею заспівали народна артистка Надія Кондратовська та заслужена акторка Олена Стефанська. Зірки не просто виконали пісню «Троянди на пероні», до рядків вони додали тематичні фрази про вистави та театр.

Надія Кондратовська, Наталія Кудря (на фото у центрі) та Олена Стефанська разом заспівали на сцені театру Лесі Українки
Надія Кондратовська, Наталія Кудря (на фото у центрі) та Олена Стефанська разом заспівали на сцені театру Лесі Українки
фото: glavcom.ua

Надія Кондратовська вийшла на сцену у довгій велюровій сукні темно-фіолетового кольору, її образ доповнили прикраси, а також чорні підбори. Олена Стефанська вбралася у рожевий костюм із жакетом та спідницею, шию артистки прикрасили білі перли.

Зазначимо, Наталія Кудря з 2006 року є народною артисткою України та провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки з 1987 року. У театрі Наталія Кудря грає Клодію Адамс у виставі «Пекельні матусі», тітку Патрісію Карні у «Поромнику», бере участь у виставі «Ця мить і є твоє життя», грає Кейт Осборн у «Каліці з острова Інішмаан» та Жаклін, дружину, у виставі «Сімейна вечеря».

Актриса була першою дружиною українського політика Олександра Разумкова. У шлюбі в них народився син Дмитро Разумков, відомий як депутат та колишній голова (спікер) Верховної Ради України. До слова, Дмитро Разумков неодноразово ділився спільними фото із матірʼю Наталію Кудрею. У 2024 році він вітав акторку з Днем матері, а також публікував архівне фото із нею.

Дмитро Разумков зі свою матірʼю Наталею Кудрею
Дмитро Разумков зі свою матірʼю Наталею Кудрею
фото: Іnstagram.com/dmytro.razumkov

Зазначимо, «Главком» відвідав святкове ревю театру імені Лесі Українки, де виступила Наталя Кудря, та підготував фоторепортаж з цікавими подробицями ювілейного шоу. Театральне ревю «Ця мить і є твоє життя» акторів театру Лесі Українки наблизило глядачів до життя залаштунків трупи. Актори не лише співали, танцювали та грали найцікавіші фрагменти вистав.

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Теги: театр сім'я батьки Дмитро Разумков акторка

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