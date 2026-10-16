Знімається в кіно, має сина та розлучена. Що відомо про нову «Холостячку» Антоніну Хижняк
Антоніна Хижняк є відомою акторкою акторкою театру, кіно та дубляжу
Новою героїнею реаліті-шоу «Холостячка» стала заслужена артистка України Антоніна Хижняк. Вона є зіркою багатьох серіалів та фільмів. Найбільшу славу їй принесла роль Мотрі у драмі «Спіймати Кайдаша». «Главком» розповів, що відомо про нову «холостячку» країни.
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Біографія
Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка Київської області. Її дитинство пройшло у Василькові, де навчалася в школі мистецтв, займалася танцями, гімнастикою та відвідувала циркову студію «Юність». Також закінчила музичну школу за спеціальністю академічний та естрадний вокал. У 2012 році здобула акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.
У жовтні 2025 року, Антоніна Хижняк отримала звання заслуженої артистки України. Свою відзнаку акторка присвятила полеглим колегам, які стояли на захисті країни.
Особисте життя Антоніни Хижняк
Антоніна Хижняк була заміжня за Андрієм Якушевим. Після трьох років стосунків пара одружилася, а згодом у них народився син Максим. Подружжя прожило разом із 2016-го до 2019 року. Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло хороші стосунки заради сина.
У 2020 році Хижняк познайомилася з актором Олександром Боднарем під час знімань у серіалі «Слід». Згодом вони почали зустрічатися. У 2023 році з’явилися чутки про можливе весілля пари, однак зрештою вони розійшлися.
Після розриву акторка не розкривала подробиць особистого життя. Проте в березні 2026 року під час розмови з блогером Ніколасом Кармою вона заявила, що її серце вже не вільне. «Ну, можна сказати, що я закохана… Я просто радію, що нарешті потеплішало, і серце якось так відкривається більш сприятливо», – розповідала вона.
Водночас 15 жовтня стало відомо, що Хижняк стане героїнею шоу «Холостячка», де планує знайти кохання. До слова, після цієї новини акторка записала сторис в Instagram, де показалася на кухні. «Мій вечір проходить з борщиком і бутербродиком з оселедчиком. На тлі новин останніх днів сподіваюся, новина про «Холостячку» вас повеселила. Женихи, якщо ви не любите борщ і оселедець, можете навіть не заповнювати анкети. Ми з вами не подружимося», – пожартувала акторка.
Творчий шлях та найвідоміші ролі
На початку своєї акторської кар’єри Антоніна Хижняк переважно мала невеликі ролі. Однак визначною роботою для неї виявилася роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Акторка здобула прихильність глядачів завдяки своєму характеру та гострим фразам у кадрі. Зазначимо, партнером Антоніни Хижяк у серіалі став колишній герой шоу «Холостяк», Тарас Цимбалюк, який грав Карпа Кайдаша.
Антоніна Хижняк також грала в серіалах «Слід», «Зв’язок», «Перші дні», «Я – Надія» та «Підміна», а також у фільмах «Коли ти вийдеш заміж?» і «Коли ти розлучишся?».
Паралельно акторка працює над українським дубляжем. Її голосом говорять персонажі фільмів, серіалів і мультфільмів. Зокрема, вона озвучила Рей у сьомому та дев’ятому епізодах кінофраншизи «Зоряні війни».
Хижняк також виступає в театрі. У 2023 році вона зіграла Лору у виставі «Основний інстинкт», а також виконала головну роль Проні в рок-мюзиклі «Голохвастов». У 2026 році акторка втілила образ Анни у виставі «Украдене щастя» у Львівському театрі імені Марії Заньковецької.
Нагадаємо, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», акторка Антоніна Хижняк зворушливо привітала свого сина Максима із днем народження. 19 червня, сину Антоніни Хижняк виповнилося 9 років. Зірка також поідлилася кадрами з фотосесії із сином та замилувала мережу.
Зазначимо, телеканал СТБ оголосив про повернення романтичного реаліті «Холостячка» після тривалої перерви. У новому сезоні кохання шукатиме акторка Антоніна Хижняк, а організатори вже розпочали кастинг чоловіків, які хочуть із нею познайомитися.
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