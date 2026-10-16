Знімається в кіно, має сина та розлучена. Що відомо про нову «Холостячку» Антоніну Хижняк

Антоніна Хижняк є відомою акторкою акторкою театру, кіно та дубляжу

Новою героїнею реаліті-шоу «Холостячка» стала заслужена артистка України Антоніна Хижняк. Вона є зіркою багатьох серіалів та фільмів. Найбільшу славу їй принесла роль Мотрі у драмі «Спіймати Кайдаша». «Главком» розповів, що відомо про нову «холостячку» країни.

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Біографія

фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Антоніна Хижняк народилася 28 липня 1990 року в місті Українка Київської області. Її дитинство пройшло у Василькові, де навчалася в школі мистецтв, займалася танцями, гімнастикою та відвідувала циркову студію «Юність». Також закінчила музичну школу за спеціальністю академічний та естрадний вокал. У 2012 році здобула акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.

Антоніна Хижняк має звання заслуженої артистки України фото: Іnstagram.com/tonya_actress

У жовтні 2025 року, Антоніна Хижняк отримала звання заслуженої артистки України. Свою відзнаку акторка присвятила полеглим колегам, які стояли на захисті країни.

Особисте життя Антоніни Хижняк

фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Антоніна Хижняк була заміжня за Андрієм Якушевим. Після трьох років стосунків пара одружилася, а згодом у них народився син Максим. Подружжя прожило разом із 2016-го до 2019 року. Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло хороші стосунки заради сина.

Антоніна Хижняк має сина Максима фото: Антоніна Хижняк/Facebook

У 2020 році Хижняк познайомилася з актором Олександром Боднарем під час знімань у серіалі «Слід». Згодом вони почали зустрічатися. У 2023 році з’явилися чутки про можливе весілля пари, однак зрештою вони розійшлися.

Антоніна Хижняк і Олександр Боднар мали стосунки фото: Іnstagram.com/tonya_actress

Після розриву акторка не розкривала подробиць особистого життя. Проте в березні 2026 року під час розмови з блогером Ніколасом Кармою вона заявила, що її серце вже не вільне. «Ну, можна сказати, що я закохана… Я просто радію, що нарешті потеплішало, і серце якось так відкривається більш сприятливо», – розповідала вона.

Антоніна Хижняк і Олександр Боднар розійшлися фото з відкритих джерел

Водночас 15 жовтня стало відомо, що Хижняк стане героїнею шоу «Холостячка», де планує знайти кохання. До слова, після цієї новини акторка записала сторис в Instagram, де показалася на кухні. «Мій вечір проходить з борщиком і бутербродиком з оселедчиком. На тлі новин останніх днів сподіваюся, новина про «Холостячку» вас повеселила. Женихи, якщо ви не любите борщ і оселедець, можете навіть не заповнювати анкети. Ми з вами не подружимося», – пожартувала акторка.

Творчий шлях та найвідоміші ролі

Роль Мотрі у драмі «Спіймати Кайдаша» принесла Антонін Хижняк успіх фото: Telekritika.ua

На початку своєї акторської кар’єри Антоніна Хижняк переважно мала невеликі ролі. Однак визначною роботою для неї виявилася роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Акторка здобула прихильність глядачів завдяки своєму характеру та гострим фразам у кадрі. Зазначимо, партнером Антоніни Хижяк у серіалі став колишній герой шоу «Холостяк», Тарас Цимбалюк, який грав Карпа Кайдаша.

Тарас Цимбалюк грав разом із Антоніною Хижяк у серіалі «Спіймати Кайдаша» фото: СТБ

Антоніна Хижняк також грала в серіалах «Слід», «Зв’язок», «Перші дні», «Я – Надія» та «Підміна», а також у фільмах «Коли ти вийдеш заміж?» і «Коли ти розлучишся?».

Антоніна Хижняк з актором Владиславом Никитюком у серіалі «Підміна» фото: СТБ

Паралельно акторка працює над українським дубляжем. Її голосом говорять персонажі фільмів, серіалів і мультфільмів. Зокрема, вона озвучила Рей у сьомому та дев’ятому епізодах кінофраншизи «Зоряні війни».

Антоніна Хижняк є акторкою дубляжу фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Хижняк також виступає в театрі. У 2023 році вона зіграла Лору у виставі «Основний інстинкт», а також виконала головну роль Проні в рок-мюзиклі «Голохвастов». У 2026 році акторка втілила образ Анни у виставі «Украдене щастя» у Львівському театрі імені Марії Заньковецької.

Нагадаємо, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», акторка Антоніна Хижняк зворушливо привітала свого сина Максима із днем народження. 19 червня, сину Антоніни Хижняк виповнилося 9 років. Зірка також поідлилася кадрами з фотосесії із сином та замилувала мережу.

Зазначимо, телеканал СТБ оголосив про повернення романтичного реаліті «Холостячка» після тривалої перерви. У новому сезоні кохання шукатиме акторка Антоніна Хижняк, а організатори вже розпочали кастинг чоловіків, які хочуть із нею познайомитися.