Наталія Могилевська показалась в обіймах відомої співачки (відео)

Співачка Наталія Могилевська заінтригувала колаборацією з 24-річною музичною виконавицею Lely45 (Лілу45). Спочатку артистки опублікували відвертий тізер, на який шанувальники відреагували по-різному. А вже потім розсекретили, що саме підготували для слухачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачок.

«Карти розкриті! Найчуттєвіший дует з Lely45. Чекайте very soon (в перекладі з англійської – дуже скоро. – «Главком»)», – підписала коротке відео Могилевська.

На ньому Lely45 обіймає народну артистку України. Співачки позують у чорних сукнях з оголеним правим плечем. Реакція користувачів соцмереж була неоднозначною.

Згодом одночасно в соцмережах Могилевської та Lely45 з'явилися різні відео. Наталія показала, як приїхала на одну з київських студій звукозапису. Вона розташована у підвалі багатоповерхівки, яка в травні постраждала від атаки росіян. В студії артистки записали нову версію хіта «Відправила message» Наталії Могилевської.

На сторінках Lely45 з'явився фрагмент відео, на якому молода виконавиця співає відомий хіт. Реліз повної версії анонсовано на п'ятницю, 19 вересня. В коментарях під відео Могилевська назвала Lely45 крутою, а співак Артем Пивоваров – улюбленою артисткою.

Lely45 (справжнє ім’я – Людмила Білоусова) здобула популярність завдяки своїй емоційній музиці в жанрах поп, електропоп, інді. Артистка активно співпрацює з іншими українськими музикантами. Зокрема мала дует із Женею Галичем («Усе ж таки друзі») та брала участь у проєкті «Дім звукозапису» Тіни Кароль, де зробила кавер на пісню «Наші» групи «Скрябін».

