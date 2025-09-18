Головна Скотч Шоу-біз
Наталія Могилевська показалась в обіймах відомої співачки (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Для музичних виконавиць це перша спільна співпраця
фото: колаж Главком

Народна артистка України та Lely45 підготували сюрприз своїм шанувальникам

Співачка Наталія Могилевська заінтригувала колаборацією з 24-річною музичною виконавицею Lely45 (Лілу45). Спочатку артистки опублікували відвертий тізер, на який шанувальники відреагували по-різному. А вже потім розсекретили, що саме підготували для слухачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачок.

«Карти розкриті! Найчуттєвіший дует з Lely45. Чекайте very soon (в перекладі з англійської – дуже скоро. – «Главком»)», – підписала коротке відео Могилевська.

На ньому Lely45 обіймає народну артистку України. Співачки позують у чорних сукнях з оголеним правим плечем. Реакція користувачів соцмереж була неоднозначною.

  • Ого! Впевнена, що це буде приголомшливо!
  • Ще нічого не чула, але те, що побачила - відштовхнуло.
  • Дивно виглядає, ви ж мама дівчат. Чи підтримуєте ЛГБТ... Відео невдале, не знаю під що готувалось. Але не приємно.
  • Сподіваюсь, це не повтор дуету Полякової і Єфросиніної?
  • Вау, це супер. Я чекаю з нетерпінням на ваш дует.

Згодом одночасно в соцмережах Могилевської та Lely45 з'явилися різні відео. Наталія показала, як приїхала на одну з київських студій звукозапису. Вона розташована у підвалі багатоповерхівки, яка в травні постраждала від атаки росіян. В студії артистки записали нову версію хіта «Відправила message» Наталії Могилевської.

На сторінках Lely45 з'явився фрагмент відео, на якому молода виконавиця співає відомий хіт. Реліз повної версії анонсовано на п'ятницю, 19 вересня. В коментарях під відео Могилевська назвала Lely45 крутою, а співак Артем Пивоваров – улюбленою артисткою.

Lely45 (справжнє ім’я – Людмила Білоусова) здобула популярність завдяки своїй емоційній музиці в жанрах поп, електропоп, інді. Артистка активно співпрацює з іншими українськими музикантами. Зокрема мала дует із Женею Галичем («Усе ж таки друзі») та брала участь у проєкті «Дім звукозапису» Тіни Кароль, де зробила кавер на пісню «Наші» групи «Скрябін».

