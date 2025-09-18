«Прийшов лист від посла». Катерина Бужинська озвучила проблеми, які їй створила Наталія Бучинська

Між двома народними артистками України вже багато років триває конфлікт

Музична виконавиця Катерина Бужинська розповіла, з якими неприємностями неодноразово стикалась через схожість свого прізвища та співачки Наталії Бучинської. Бужинська навіть отримувала офіційні листи від дипломатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал телеведучої Марічки Падалко.

Катерина Бужинська наголосила, що її доволі часто плутають з Наталією Бучинською. Помиляються не лише слухачі, але й високопосадовці та організатори концертів. Так, наприклад, що в середині 2010-х Катерина мала серйозні проблеми під час одного з благодійних турів містами Європи. Річ у тому, що свого часу Наталія Бучинська виступала на так званому Антимайдані. Тому цю діяльність багато хто асоціює і з Бужинською.

«Це якраз були 2015-2016 роки, благодійний тур «Українці в Європі». Ми залучили Міністерство закордонних справ. І від пана посла Дещиці (Андрій Дещиця, впродовж 2014-2022 років був послом України в Польщі. – «Главком») мені надійшов лист з Польщі: «Ви співали на Антимайдані, ми вам не будемо допомагати у проведенні концерту». Я відповіла: «Вибачте, ви уважно читали моє ім’я? Я – Катерина, а не Наталія, і не Бучинська». Потім вибачились, секретар написав лист, нам дзвонили. Але це було дуже неприємно. Постійно плутали», – зазначила Бужинська.

Бужинська наголосила, що вони з Бучинською різні і зовнішньо, і за репертуаром. Пригадала артистка і нещодавнє інтерв'ю своєї колеги, в якому Наталія зазначила, що вона ніби на сцені з'явилась раніше, ніж Катерина.

«Бучинська – моє справжнє, я з ним народилася. А от псевдонім Бужинська – вигадане прізвище продюсером Катерини, якогось графа. Це їх історія, хай самі розбираються. Єдине, що мені некомфортно: невже не можна було обрати інше прізвище?», – казала раніше Бучинська.

Співачка Наталія Бучинська фото: Facebook/N.Buchynska

В інтерв'ю Марічці Падалко Катерина в черговий раз нагадала, що вона починала виступати під прізвищем батька (Ящук), але потім взяла прізвище матері (Бужинська).

«Я людина нескандальна. Я ніколи не нападаю. Але коди мене хочуть образити ні за що, то звичайно я буду захищатися і дам відсіч», – зазначила Катерина Бужинська.

