Повернення Євгенії Власової. Гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти (ексклюзив)

Музична виконавиця Євгенія Власова виступила на спеціальному концерті «Території А»
Співачка Євгенія Власова вперше за тривалий час виступила на сцені. Під час фестивалю попкультури 1990-х та 2000-х «Покоління», який пройшов в Києві, вона презентувала два своїх хіти, які переклала українською. «Главком» поспілкувався з артисткою та дізнався, зокрема, чи планує Євгенія Власова повноцінне повернення на сцену.
Власова доєдналась до масштабного концерту, присвяченого 30-річчю хіт-параду «Територія А». Шоу стало фінальною частинною триденного фестивалю «Покоління». Попри те, що Євгенія була заявлена в лайн-апі, для багатьох глядачів звучання в Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) хітів «Ріка» та «Вітер надії» стало несподіванкою. Річ у тому, що ці композиції раніше Власова виконувала російською. А на цьому виступі вперше заспівала українською.
«Дуже хвилююсь, бо я не вивчила ще слова. Перекладала свої хіти, ті що були російською. Хоча я сама написала ці слова українською, але ще не вивчила. Хвилююсь, що я щось забуду. Але я точно щось забуду (сміється. – «Главком»), – розповіла Власова.
Судячи з виступу на сцені, слова артистка все ж не забула, бо заминок не було. Перформанс Євгенії Власової на концерті «Території А» став першим під час повномасштабної війни.
Востаннє Євгенія Власова співала на шоу «Голос країни» у 2021-му. Тоді ж брала участь в телепроєкті «Танці з зірками». Власова танцювала в парі з Максом Леоновим, проте покинула проєкт у 8-му випуску через Covid-19. В коментарі «Главкому» артиста розповіла, що вона нещодавно повернулась з Європи, де виступала спільно з німецьким гуртом Enigma. Згодом гастролі продовжаться.
«Зараз я гастролюю з гуртом Enigma по Європі. Я давно в Україні не виступала. Напевно, мій виступ був на «Танці з зірками», така сценічна діяльність була це там. І це ще було до війни», – зазначила Власова.
Це не перший досвід співпраці Євгенії з гуртом Enigma. Ще в нульових вона випустила пісню Limbo спільно з Ендрю Дональдсом, який наприкінці 1990-х записував композиції з німецькою групою. Ба більше, вони разом створили англомовну версію хіта «Вітер надії». То ж по факту, зараз ця композиція має три версії (україномовна, російськомовна, англомовна).
«Главком» поцікавився, чи планує Євгенія Власова повноцінно повертатися до сольної концертної діяльності. До цього питання в 47-річної артистки своє ставлення.
«Насправді, в мене зовсім інше відношення до життя. Я, скажімо так, живу трошки в іншому вимірі. Вважаю, що до артиста приходять ті виступи, які йому потрібні. Коли ти хочеш щось сказати людям – ти маєш щось сказати. То до тебе прийде все, що потрібно. Коли в тебе є внутрішній такий запал, то обов'язково буде складатися в життя так, що тебе будуть запрошувати. Як, наприклад, гурт Enigma, мій найулюбленіший гурт з дитинства. І вони мені написали, вони мене запросили працювати. Тому я нічого не загадую. Але знаю, що на все воля Бога», – підсумувала музична виконавиця
Про спогади Власової щодо хіт-параду «Території А» читайте у великому матеріалі «Главкому», який вийде незабаром. В ньому своїми історіями поділяться, зокрема, Анжеліка Рудницька, Ауріка Ротару, Руслана, гурт «Аква Віта», Swoiia та інші артисти.
