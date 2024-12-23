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Нацвідбір на «Євробачення-2025». Стали відомі імена журі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії
фото з відкритих джерел

Загалом 442 374 українці обирали кандидатів у судді Нацвідбору «Євробачення-2025»

Опитування за журі Нацвідбору-2025 добігло кінця. Найбільше голосів українці віддали Джамалі, Сергію Танчинцю та Катерині Павленко, про це повідомила пресслужба «Дії».

Так, 442 374 українці обрали кандидатів у судді Нацвідбору «Євробачення-2025». Проголосувати можна було лише за одного кандидата, тож найбільшу прихильність здобули:

  • Джамала (народна артистка України, переможниця «Євробачення-2016») – 35,28% або 156 048 голосів;
  • Сергій Танчинець (фронтмен і продюсер гурту «Без Обмежень») – 20,24% або 89 516 голосів;
  • Катерина Павленко (солістка гурту Go_A. Представниця України на «Євробаченні-2021» з піснею «Шум», де посіла у фіналі 5-те місце) – 11,84% або 52 359 голосів.

Тепер переможці мають підписати з Суспільним угоду про членство в журі. Якщо хтось не підпише – його місце забере наступний за голосами кандидат.

Нацвідбір на «Євробачення-2025». Стали відомі імена журі фото 1
фото: Дія

До слова, Джамала судитиме Нацвідбір уже всьоме, Сергій Танчинець – вдруге, а Катерина Павленко – вперше. Фінал Нацвідбору відбудеться вже 8 лютого.

Нещодавно Суспільне Мовлення оголосило довгий список національного відбору на «Євробачення 2025»: до нього ввійшли 20 українських артистів, а до фіналу потраплять лише до 10 артистів.

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на «Євробачення-2025»  в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки. 

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: Джамала Євробачення Швейцарія конкурс українці співачка правила Тіна Кароль

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