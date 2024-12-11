Мережу підірвала пісня Тоні Матвієнко (відео)

Тоня Матвієнко вважає, що пісня здобула популярність завдяки молоді

Пісня української співачки Тоні Матвієнко «Кульбаби» стала популярною у мережі, попри те, що зірка випустила її у 2022 році. Артистка зізналася, що вражена такою популярністю. Про це вона розповіла «Сніданку з 1+1».

«Це була дійсно несподіванка. Я не знала, що відбувається. Мені почали знайомі писати: «Тоню, там в TikTok таке твориться, твоя пісня скрізь». Я подумала, що неправда. Коли мій лейбл мені написав, що пісня «залетіла», спочатку в топах було 70 місце, потім 60, потім п'ять, чотири…», – зауважила співачка.

«Кульбаби» артистка написала 23 лютого 2022 року, однак через велику війну трек вийшов із затримкою у грудні 2022 року. Зірка вважає, що популярність пісня здобула завдяки молоді.

«Я думаю, що, можливо, через активну діяльність мого фан-клубу. Я не розбираюся, чесно. Але я все одно думаю, що через молодь. Молодь же ж активна. Мені дуже приємно. У мене такий підйом, що я навіть не сплю», – наголосила Матвієнко.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко поділилася, що в період повномасштабної війни змінила свою професійну діяльність і прийняла пропозицію Михайла Поплавського стати викладачкою в університеті культури і мистецтв. У програмі «Слава+», вона розповіла, що зараз своїм співом не займається професійно, тому вирішила змінити напрямок своєї діяльності.

Раніше українська співачка Тоня Матвієнко відверто висловила свою думку щодо того, чи ображає її, коли артистку називають розлучницею.

Також українська співачка Тоня Матвієнко заявила, що усі чутки про її розлучення зі співаком Арсеном Мірзояном є усього лише фантазією блогерів.