Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»
Павло Ґрод: Я народжений в Канаді. Але для моїх дітей українська мова є нашою домашньою
фото: theukrainians.org

Павло Ґрод: «Коли асимілюються українці за кордоном, ми втрачаємо Україну»

Якщо українці загублять свою ідентичність за кордоном – це буде як другий геноцид. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», зауважив президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод.

Президент Світового Конгресу українців зазначив, що біженцям треба вчити мову, вчитися в тих країнах, ставати впливовими, бо це допоможе Україні. Однак при цьому важливо зберегти ідентичність.

«Я зустрічався нещодавно з президентом Володимиром Зеленським, де він нас закликав допомогти в різних сферах, а також щоб ми зберігали українську ідентичність. Бо якщо українці загублять свою ідентичність за кордоном, то вони не повернуться. І це буде як другий геноцид», – наголосив Павло Ґрод.

Як зауважує Ґрод, «коли асимілюються українці, ми втрачаємо Україну». Тому він закликає біженців, незалежно від місця проживання, створювати власний український світ.

«Коли асимілюються українці, ми втрачаємо Україну. Тому я закликаю кожного українця, де б вони не жили у світі, будувати свій український світ, виховувати своїх дітей свідомими українцями, творити інституції,  які будуть виховувати свідомих українців не тільки сьогодні, але на багато поколінь. Всю цю структуру треба будувати: це українські церкви, садочки, школи, молодіжні організації, професійні організації медиків, інженерів, підприємців», – зазначив президент Світового Конгресу українців.

Павло Ґрод наголосив, що народився у Канаді, однак виріс в українській громаді та родині, де розмовляли українською мовою вдома.

«Я народжений в Канаді. Мої батьки були біженцями після Другої світової війни. Я виріс в українській громаді, в патріотичній родині, де розмовляли українською вдома.  Навпаки, я скористався тим, що моя перша мова вдома була українською. Сьогодні в моїй хаті з моїми чотирма дітьми українська мова є нашою домашньою», – поділився президент Світового Конгресу українців.

Раніше президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зауважив, що важливо, аби у світі було розуміння, що війна в Україні, це не про територію, а про знищення українського народу. За його словами, коли в США новий президент, треба, щоб Європа була ще більш об'єднана і більше підтримки надавала Україні. 

Читайте також:

Теги: геноцид війна українці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал США у відставці Кіт Келлог
Призначення Кіта Келлога – найкраще рішення Трампа за останній час
27 листопада, 21:33
Наслідки дронової атаки на Одесу, 9 листопада 2024 р.
Масована атака на Одещину: вирували пожежі, є загиблий і поранені (фото, відео)
9 листопада, 09:39
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
13 листопада, 21:16
Для оптимізації процесу Міноборони США почне взаємодіяти безпосередньо з компаніями-постачальниками
США розпочинають підготовку до протистояння з КНР? Пентагон змінює важливі правила
15 листопада, 13:11
Кім Чен Ин наголосив на важливості підготовки військових
«Ми продовжимо»: Кім Чен Ин звернувся із закликом до військових
18 листопада, 08:37
На ЗАЕС може статися блекаут через російський обстріл
Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту
21 листопада, 08:26
У звіті ISW зазначено, що особливістю останнього удару стала нова ракета «Орєшнік»
Удар новою ракетою по Дніпру. Аналітики повідомили про, що це свідчить
22 листопада, 08:36
Україна має повне право за міжнародним правом вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії, – речник МЗС
«Чудово усвідомлює різницю між територіями». МЗС відреагувало на заяву Путіна
21 листопада, 22:03
Юлій Іоффе (зліва) та Святослав Юраш (справа)
П'ять років роботи Ради. Що відомо про наймолодшого та найстаршого нардепа
2 грудня, 12:44

Політика

Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»
Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»
Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
Коли впаде режим Асада? Прогноз від представників Білого дому
Коли впаде режим Асада? Прогноз від представників Білого дому
США нададуть Україні пакет допомоги на майже $1 млрд: що туди ввійде
США нададуть Україні пакет допомоги на майже $1 млрд: що туди ввійде
CNN: Президент Сирії, ймовірно, втік із Дамаска
CNN: Президент Сирії, ймовірно, втік із Дамаска
«Вони хочуть жертв». Грузинський опозиціонер розповів про стратегію влади
«Вони хочуть жертв». Грузинський опозиціонер розповів про стратегію влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 грудня 2024
33K
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
7900
Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
6032
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
4969
У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua