Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»

Павло Ґрод: Я народжений в Канаді. Але для моїх дітей українська мова є нашою домашньою

Павло Ґрод: «Коли асимілюються українці за кордоном, ми втрачаємо Україну»

Якщо українці загублять свою ідентичність за кордоном – це буде як другий геноцид. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», зауважив президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод.

Президент Світового Конгресу українців зазначив, що біженцям треба вчити мову, вчитися в тих країнах, ставати впливовими, бо це допоможе Україні. Однак при цьому важливо зберегти ідентичність.

«Я зустрічався нещодавно з президентом Володимиром Зеленським, де він нас закликав допомогти в різних сферах, а також щоб ми зберігали українську ідентичність. Бо якщо українці загублять свою ідентичність за кордоном, то вони не повернуться. І це буде як другий геноцид», – наголосив Павло Ґрод.

Як зауважує Ґрод, «коли асимілюються українці, ми втрачаємо Україну». Тому він закликає біженців, незалежно від місця проживання, створювати власний український світ.

«Коли асимілюються українці, ми втрачаємо Україну. Тому я закликаю кожного українця, де б вони не жили у світі, будувати свій український світ, виховувати своїх дітей свідомими українцями, творити інституції, які будуть виховувати свідомих українців не тільки сьогодні, але на багато поколінь. Всю цю структуру треба будувати: це українські церкви, садочки, школи, молодіжні організації, професійні організації медиків, інженерів, підприємців», – зазначив президент Світового Конгресу українців.

Павло Ґрод наголосив, що народився у Канаді, однак виріс в українській громаді та родині, де розмовляли українською мовою вдома.

«Я народжений в Канаді. Мої батьки були біженцями після Другої світової війни. Я виріс в українській громаді, в патріотичній родині, де розмовляли українською вдома. Навпаки, я скористався тим, що моя перша мова вдома була українською. Сьогодні в моїй хаті з моїми чотирма дітьми українська мова є нашою домашньою», – поділився президент Світового Конгресу українців.

Раніше президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зауважив, що важливо, аби у світі було розуміння, що війна в Україні, це не про територію, а про знищення українського народу. За його словами, коли в США новий президент, треба, щоб Європа була ще більш об'єднана і більше підтримки надавала Україні.