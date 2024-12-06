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Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну
Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Пам'ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні.  Відповідне відео оприлюднено на Telegram-каналі Президента.

Пам'ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Пам'ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
фото: Володимир Зеленський, Facebook
Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні
Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Пам'ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України. У Києві за участі президента України Володимира Зеленського відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Президент привітав українських військових з Днем Збройних Сил та наголосив, що завдяки їм тримається фронт та Україна.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил України. За словами Головкома, нині Збройні Сили України загартовані у десятилітній війні з російськими окупантами. Це сучасна українська армія, яка має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником, воїни якої уславили себе успішними та героїчними військовими операціями. Сирський подякував усім мужнім воїнам, які б'ються на Донеччині та Луганщині, захищають Запоріжжя, прикордоння на Чернігівщині і Сумщині, б'ються за Чорне море, обороняли Київ... А також тим, які брали участь у Харківській наступальній операції, операції зі звільнення правобережної Херсонщини, Курській наступальній операції – під час реалізації яких російські окупанти зазнавали в обороні вдвічі більших втрат, ніж Сили оборони України в наступі.

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Теги: міністр українці Володимир Зеленський Telegram квіти Руслан Стефанчук Денис Шмигаль відео

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