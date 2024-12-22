Стало відомо, скільки заяв подано до «Українського легіону» в Польщі

Після базової військової підготовки відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій

Для тих, кого приймають у легіон, польська сторона забезпечує досить серйозні умови для базової військової підготовки

Наразі більше тисячі заяв подано до «Українського легіону», який формується на території Польщі. Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв’ю «Суспільному».

За його словами, у рамках формування легіону в листопаді відбувся перший набір підписання контрактів і формування першого українського підрозділу. На 10 січня планується наступний запис.

«Не скажу зараз за кількістю, оскільки це поки що на прохання Міністерства оборони тримається як закрита інформація. Всього ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме», – зазначив Боднар.

Як додав посол, для тих, кого приймають у легіон, польська сторона забезпечує досить серйозні умови для базової військової підготовки. Після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації того чи іншого бійця, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій.

«І вже після цього йде формування у відповідній військовій підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тої чи іншої військової частини», – розповів посол.

Нагадаємо, у листопаді в Польщі добровольці з «Українського легіону» склали військову присягу на вірність українському народу. Наразі вони проходять підготовку.

Раніше в Генеральному консульстві України в Любліні перші добровольці підписали контакт на проходження служби в «Українському легіоні». Повідомлялося, що після церемонії вони вирушать на полігон Збройних сил Польщі.

До слова, раніше у Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в «Українському легіоні».

Зазначимо, українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі.