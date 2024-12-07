Австрія може позбавити пільг українських біженців, які мають автомобілі

Австрійська влада вважає, що якщо людина може дозволити собі утримання транспортного засобу, вона не потребує державної допомоги

З початку 2025 року в Австрії можуть набути чинності нові правила базової допомоги для українських біженців. Одним із ключових положень є те, що володіння автомобілем може стати підставою для відмови в отриманні цієї допомоги. Водночас підхід до цього питання буде різнитися залежно від регіону, пише Der Standard.

Рішення ухвалено Координаційною радою федерального уряду та земель, але кожна земля має право адаптувати правила. У Відні ситуація оцінюватиметься індивідуально: наприклад, власники дорогих автомобілів можуть втратити право на допомогу, тоді як бюджетні авто навряд чи стануть причиною для відмови. В інших регіонах, таких як Нижня Австрія, підхід жорсткіший – володіння будь-яким автомобілем може автоматично виключати з програми базової підтримки.

За логікою нових правил, якщо людина може дозволити собі утримання транспортного засобу, включаючи оплату страховки та пального, вона не потребує державної допомоги. Проте це рішення викликає суперечки, особливо через специфічні потреби українських переселенців, які часто приїжджали з автомобілями, сподіваючись на тимчасове перебування за кордоном.

Видання наводить приклад родини українського біженця Петра, який проживає у Відні та має автомобіль VW Passat 2003 року випуску. Авто майже не використовується, а витрати на його утримання становлять близько 300 євро на рік. За новими правилами родина може бути змушена продати автомобіль, що спричинить додаткові витрати через сплату мит і реєстраційних зборів.

Нагадаємо, у разі загострення ситуації в Україні Австрія готова надати прихисток новим вимушеним переселенцям. Про це заявив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо. За словами посла, завдяки високій мотивації українців інтегруватися, зокрема вивчати мову та долучатися до ринку праці, прийом біженців не створює значних викликів для Австрії.