У Європі збільшується контрабанда нині популярного делікатесу

Дубайський шоколад став трендом у TikTok, через що люди годинами стояли в чергах у магазини або стежили за його наявністю в інтернет-магазинах

Ймовірна причина високого попиту – це популярність продукту в соцмережах

За останні місяці на австрійському кордоні митники двічі затримували контрабандистів дубайського шоколаду, його загальна вартість – приблизно €52 тис. Про це повідомляє The European Correspondent.

Подібних випадків стає все більше у всій Європі. Так, дубайський шоколад став популярним цієї осені. Його особливість – начинка з фісташок і хрусткого тіста катаїфі. Оскільки попит значно перевищує пропозицію, ціни на дубайський шоколад зросли, як і його контрабанда.

У жовтні 2024 року на австрійсько-угорському кордоні затримали вантажівку з незадекларованим шоколадом, в листопаді ситуація повторилася. Тоді вилучили 2 540 упаковок шоколаду, кожна вагою 250 гр – вартість партії оцінили у €52 тис. Тобто 100 гр такого шоколаду коштують €10, але в магазинах його найчастіше продають ще дорожче.

Тоді ж німецькі митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався вивезти зі Швейцарії 45 кг дубайського шоколаду.

Імовірна причина високого попиту – це популярність у соцмережах. Дубайський шоколад став трендом у TikTok, через що люди годинами стояли в чергах у магазини або стежили за його наявністю в інтернет-магазинах.

До слова, у 2024 році українці найбільше гуглили, що це за шоколад і де його можна купити. Він посів шосте місце після зарядної станції, інвертора та айфона 16.

Як відомо, ф'ючерси на какао досягли нового рекорду в Нью-Йорку, оскільки ринок зіткнувся з проблемами з постачанням. У понеділок ф'ючерси зросли на 4,8% до $11 839 за тонну. Цього року вони зросли майже втричі, що змусило виробників цукерок підняти ціни.

Ціни підвищилися на початку року, коли низькі врожаї в Західній Африці – найбільшому регіоні-виробнику – призвели до третього поспіль дефіциту пропозиції у світі. Після невеликого затишшя вартість какао знову почала зростати, оскільки несприятливі погодні умови продовжують загрожувати регіону, обмежуючи шанси відновити і без того низькі світові запаси.