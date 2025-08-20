Названо місто, в якому відбудеться ювілейний 70-й конкурс «Євробачення» 

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня 2026 року

Ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення-2026» відбудеться у Відні – столиці Австрії. Про це йдеться на сторінці Eurovision Song Contest у Facebook, інформує «Главком»

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня 2026-го, другий півфінал – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.

Відень стане домівкою для ювілейного, 70-го конкурсу «Євробачення» у 2026 році фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Востаннє місто приймало «Євробачення» у 2015 році. Цікаво, що це також був ювілейний конкурс – 60-й.

Як повідомляє DW, право на проведення ювілейного, 70-го за рахунком фестивалю, Австрія здобула завдяки перемозі свого представника Джей Джея на конкурсі 2025 року з піснею Wasted Love. Головна сцена музичного шоу розміститься у «Вінер Штадтхалле» – найбільшій критій арені Відня.

Від першого Євробачення у Лугано (1955) конкурс виріс до одного з найпопулярніших музичних фестивалів світу, щороку збираючи сотні мільйонів глядачів. Він став стартовим майданчиком для таких легенд, як ABBA, Селін Діон та Олівія Ньютон-Джон. Лише минулорічний фінал у Базелі подивилися понад 166 мільйонів людей у прямому ефірі.

Конкурс відомий не лише музикою, а й видовищними постановками, костюмами та декораціями.

Раніше оргкомітет «Євробачення» презентував новий логотип до 70-річчя пісенного конкурсу, який відбудеться у 2026 році в Австрії. Також повідомлялося, що австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч) сподівається, що пісенний конкурс «Євробачення-2026» відбудеться без Ізраїлю.