Німецькі зірки «Євробачення» Аліса та Еллен Кесслер скоїли подвійне самогубство

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Аліса та Еллен Кесслер заявили, що вони більше не хочуть жити
фото: Вікіпедія

Зірки заявили, що «більше не хотіли жити», тому вони прийняли рішення піти з життя разом 

Німецькі близнючки-співачки Аліса та Еллен Кесслер пішли із життя, шляхом асистованого самогубства. Зірки міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» заявили, що вони більше не хочуть жити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

Популярні сестри померли 17 листопада у віці 89 років. Вони покінчили з життям у власному будинку, що неподалік від Мюнхена. На місце смерті співачок прибула поліція, де знайшла їхні тіла. Правоохоронці оглянули будинок та не виявили ознак насильницького злочину.

Німецьке видання Bild зазначало, що Аліса та Еллен Кесслер «більше не хотіли жити», тому вирішили піти із життя разом. Також торік сестри висловлювали бажання, аби їх кремували після смерті та поховали поруч із їхньою матір’ю та домашньою улюбленицею.

фото: АР

Повідомляється, що в Німеччині асистоване самогубство є легальним із 2020 року. За його умовами, лікар може надати пацієнту лише відповідні ліки, але самостійно він не має права робити ніяких дій, що можуть позбавити людину життя. Також здійснити асистоване самогубство може лише повнолітня людина та з власної волі.

фото: Вікіпедія

Зіркові сестри Кесслер були учасницями міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-1959». На шоу вони представляли Німеччину із піснею Heute Abend wollen wir tanzen geh’n. Тоді сестри посіли восьме місце, що стало першою сходинкою у їхній кар’єрі. Сестри Аліса та Еллен Кесслер були відомі не лише в Німеччині, але й в Італії.

Раніше «Главком» розповідав про те, 17 листопада 2025 року виповнилося 60 років із дня народження видатної української акторки театру та кіно й телеведучої Руслани Писанки. Тож «Главком» згадав про видатні ролі та яскраву творчу кар’єру української акторки Руслани Писанки з нагоди 60-річчя від дня її народження.

