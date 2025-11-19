Німецькі зірки «Євробачення» Аліса та Еллен Кесслер скоїли подвійне самогубство

Аліса та Еллен Кесслер заявили, що вони більше не хочуть жити

Зірки заявили, що «більше не хотіли жити», тому вони прийняли рішення піти з життя разом

Німецькі близнючки-співачки Аліса та Еллен Кесслер пішли із життя, шляхом асистованого самогубства. Зірки міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» заявили, що вони більше не хочуть жити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

Популярні сестри померли 17 листопада у віці 89 років. Вони покінчили з життям у власному будинку, що неподалік від Мюнхена. На місце смерті співачок прибула поліція, де знайшла їхні тіла. Правоохоронці оглянули будинок та не виявили ознак насильницького злочину.

Німецьке видання Bild зазначало, що Аліса та Еллен Кесслер «більше не хотіли жити», тому вирішили піти із життя разом. Також торік сестри висловлювали бажання, аби їх кремували після смерті та поховали поруч із їхньою матір’ю та домашньою улюбленицею.

Зіркові сестри Кесслер були учасницями міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» фото: АР

Повідомляється, що в Німеччині асистоване самогубство є легальним із 2020 року. За його умовами, лікар може надати пацієнту лише відповідні ліки, але самостійно він не має права робити ніяких дій, що можуть позбавити людину життя. Також здійснити асистоване самогубство може лише повнолітня людина та з власної волі.

На «Євробаченні» співачки представляли Німеччину із піснею «Heute Abend wollen wir tanzen geh’n» фото: Вікіпедія

Зіркові сестри Кесслер були учасницями міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-1959». На шоу вони представляли Німеччину із піснею Heute Abend wollen wir tanzen geh’n. Тоді сестри посіли восьме місце, що стало першою сходинкою у їхній кар’єрі. Сестри Аліса та Еллен Кесслер були відомі не лише в Німеччині, але й в Італії.

