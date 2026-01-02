Головна Скотч Шоу-біз
Сотні ролей в театрі та кіно. Народний артист України Олексій Вертинський святкує 70-річчя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Олексій Вертинський святкує 70-річчя
Фільмографія Олексія Вертинського налічує сотні робіт кінематографа

2 січня 2026 року український актор театру і кіно, народний артист України Олексій Вертинський святкує ювілей, йому виповнюється 70 років. «Главком» розповів про найкращі роботи актора у кіно та його здобутки до дня його народження.

Народний артист України Олексій Вертинський родом із Сум, народився 2 січня 1956 року. Своє життя із театром актор пов’язав ще зі шкільних років. Після здобуття середньої освіти майбутній актор почав виступати у Театрі ім. Щолкіна, що в Сумах.

фото: Молодий театр

Після армії Олексій Вертинський здобував вищу профільну освіту в Московському естрадно-цирковому училищі за класом «артист розмовного жанру». Пізніше працював директором портового Будинку культури в Бухті Врангеля. Також брав участь у постановках Сумського театру та Київського молодого театру.

Особисте життя Олексія Вертинського

фото: Іnstagramkseniyavertinska

Олексій Вертинський чотири рази був у шлюбі. Він має сина та доньку. Старша донька Ксенія Вертинська як і батько обрала шлях акторки.

Одна з дружин Вертинського Тетяна померла у віці 46 років від бічного аміотрофічного склерозу. «Вщухала потроху. Руки й ноги віднімалися. На травинку перетворилася. Але я цю травинку до останнього тягнув на собі. Одягав, годував. Зворушливо все», – розповідав актор в одному з інтерв'ю.

Найкращі ролі Олексія Вертинського

фото: Молодий театр

На початку своєї акторської кар’єри Олексій Вертинський здобув першу хвилю своєї популярності у 1980 році. Першим дебютом актора була його роль у фільмі «Весільна ніч». Згодом він став зніматися у більш відомих проєктах з 1999 по 2005 роки.

Найпопулярніші театральні ролі:

  • «Весільна ніч»
  • «Схід-Захід»
  • «Божевільний день або Одруження Фігаро»
  • «12 стільців»
  • «Інді»
  • «Помаранчеве кохання»
  • «Свої діти»
  • «Червоні перли любові»
  • «Ржевський проти Наполеона»
  • «Матч», «Іван Сила»
  • «Під електричними хмарами»
  • «Поводир» 
  • «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» 
  • «Чорна рада»
  • «Довбуш»
  • «Моя бабуся Фані Каплан»
  • «Дім Бобринських»
  • «Свінгери»
  • «Свінгери 2»

Найпопулярніші ролі Олексія Вертинського у серіалах

  • «Кріпосна»
  • «Слуга народу»
  • «Сага»
  • «Століття Якова»
  • «І будуть люди»
  • «Дім Бобринських»

Серед робіт Олексія Вертинського сотні зіграних вистав у театрах та ролей у фільмах. Крім цього, актор займається озвучуванням фільмів.

Які фільми озвучив Олексій Вертинський 

  • «Астерікс на Олімпійських іграх» –  озвучив героя Брута
  • «Шрек Третій» 
  • «Мадагаскар 3» 
  • «Загальний зшиток» «Довженко і війна» – озвучив тексти Олександра Довженка)
  • «Бетмен» 1989 року

Найкращі ролі Олексій Вертинський у театрі

  • «Приємна несподіванка» 
  • «Маріца»
  • «Тітка Чарлея»
  • «Жозефіна і Наполеон»
  • «Ночі»
  • «Ефект Ба» 
  • «Дон Жуан» 
  • «Трагедія Гамлета, принца датского» 
  • «Потрібні брехуни!»
  • «Кролик Гарві»

Нагороди Олексія Вертинського

фото з відкритих джерел

Серед його відзнак Орден «За заслуги» III ступеня, який він отримав у 2021 році. Два рази він був нагороджений премією «Київська пектораль» в номінації «Найкраще виконання чоловічої ролі». Крім його здобутків не одне вигране гран-прі тощо. Також у 2007 році він був визнаний актором року на «Кінофорумі України». У 2015 році акторську роботу Олексія Вертинського відзначили званням народного артиста України.

Нагадаємо, «Главком» брав інтерв'ю Олексія Вертинського. Народний артист розповів про свої улюблені ролі, які театри любить відвідувати, який поштовх дала російська агресія українському мистецтву тощо. 

Раніше «Главком» розповідав про творчий шлях та внесок в українську культурну спадщину народного артиста України Валерія Маренича.

Сотні ролей в театрі та кіно. Народний артист України Олексій Вертинський святкує 70-річчя
