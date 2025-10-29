Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Диригент, музикант Дмитро Антонюк
фото: Facebook/osumska

Відомий диригент Дмитро Антонюк помер у віці 64 роки

В середу, 29 жовтня, помер художній керівник і головний диригент Заслуженого академічного Ансамблю Збройних Сил України Дмитро Антонюк. Заслужений діяч мистецтв працював з багатьма виконавцями та представниками шоу-бізнесу. «Главком» розкаже про реакцію знаменитостей на смерть Дмитра Жановича.

Одним з перших пост в соцмережах опублікував народний артист Віктор Павлік. «Неможливо повірити в цю жахливу звістку. Світла пам’ять… Наступного року концерти у Києві мали звучати під диригуванням маестро Дмитра Жановича Антонюка. Музика продовжить звучати: у нашій пам’яті, у серцях, у кожному акорді, який ти колись повів рукою», – написав Павлік.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Акторка Ольга Сумська висловила співчуття дружині Дмитра Жановича, пані Оксані Антонюк, та його синові, пану Федору. Народна артистка закликала підтримати їх та залишила посилання на банку, куди можна відправити гроші. 

«Він присвятив своє життя музиці, виховав не одне покоління музикантів і прославив українську військову музику на міжнародній арені. Дмитро Жанович творив від душі, любив щиро і надихав усіх своєю працею та творчістю. Його внесок і тепло серця назавжди залишаться в пам’яті тих, хто знав і цінував його. Вічна пам’ять і щирі співчуття рідним і близьким», – написала Ольга Сумська та додала до публікації п'ять фотографій з Дмитром Антонюком.

Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок фото 1
скриншот: Facebook/osumska

Співчуття родині висловила і співачка Тетяна Піскарьова. Заслужена артистка опублікувала декілька постів. Один з них – репост архівного відео Дмитра Антонюка, на якому вони у 2020-му виконували легендарну пісню «Червона рута» Володимира Івасюка.  «Неможливо повірити. Страшне горе і невимовна втрата. Як же ми всі любимо цього геніального диригента, маестро, гарного друга, талановитого керівника… Дмитро Жанович, дорогий, ну чому ж так рано? Як же так… Скільки спогадів про найкращі миті творчості. Господи, дай сил рідним пережити таке горе. Співчуття сердечні», – написала Тетяна Піскарьова.

Чорно-білу світлину Дмитра Антонюка в соцмережах опублікував і народний артист Павло Зібров. «Немає слів, щоб описати біль втрати маестро, який відчував музику, як ніхто інший Жанович. Ти назавжди в наших серцях. Вічна памʼять, дорогий друже», – написав він.

Співак Зібров опублікував чорно-біле фото Дмитра Антонюка
Співак Зібров опублікував чорно-біле фото Дмитра Антонюка
фото: Facebook/pavlozibrov57

Директор столичного Палацу «Україна» Сергій Перман зробив репост зі сторінки майданчика для проведення концертів і політичних заходів у Facebook. «Він умів об’єднати людей, оркестри, артистів, глядачів, і дарував кожному відчуття причетності до чогось видатного та значущого. В найважчі часи Дмитро Антонюк завжди був там, де потрібна була підтримка, – на концертах для наших захисників, у проєктах, що давали надію, у музиці, яка лікувала душі. Ми вдячні долі за можливість знати його і працювати з ним. Світла пам’ять про Дмитра Жановича назавжди залишиться з нами», – йдеться у дописі. Від себе Сергій Перман додав: «Мій друг, фантастична людина і музикант! Я не можу висловити словами біль цієї втрати. Світла пам'ять».

Зазначимо, що Дмитро Антонюк народився 23 травня 1961 року у Києві.  У 2004-му Антонюк отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України. У його репертуарі були твори церемоніального та маршового характеру, військово-патріотичні, ліричні пісні. Разом із військовим оркестром давав гастролі в багатьох країнах світу, зокрема, в Китаї, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Іспанії та інших. Був художнім керівником Заслуженого академічного Ансамблю ЗСУ упродовж останніх 25 років.

Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок фото 2
фото: Facebook/nationalpalaceukraine

Раніше «Главком» писав, що помер один із засновників гурту Kiss Ейс Фрейлі.

Читайте також:

Теги: ЗСУ музика смерть соціальні мережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
4 жовтня, 07:42
71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат
Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
17 жовтня, 13:59
На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі
18 жовтня, 11:57
Троє людей загинули у ДТП на Полтавщині
На Полтавщині в ДТП загинули троє осіб: поліція розслідує обставини трагедії
21 жовтня, 05:27
Емінем виховав трьох доньок: одну біологічну та двох названих
Емінем вдруге стане дідусем. Названа донька репера чекає на первістка
13 жовтня, 16:05
Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934 року в українському місті Турка
Помер українсько-американський письменник Тарнавський
17 жовтня, 10:58
Андрій Яценко взяв активну участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на зламі XX-XXI століть
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко
20 жовтня, 16:02
Олена Губанова та Євген Кармазін загинули внаслідок російського удару
Загибель журналістів телеканалу Freedom: НСЖУ звернулася до міжнародних партнерів
23 жовтня, 15:42
Мартінес негайно спробував надати допомогу постраждалому чоловіку
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
Вчора, 14:55

Шоу-біз

Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок
Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок
Винник засвітився із Сердючкою. Відео артистів спровокувало лавину хейту
Винник засвітився із Сердючкою. Відео артистів спровокувало лавину хейту
Аліна Гросу опинилась в лікарні. Співачка показала, що з нею трапилось (фото)
Аліна Гросу опинилась в лікарні. Співачка показала, що з нею трапилось (фото)
Український манекенник став обличчям особливої кампанії Zara (фото)
Український манекенник став обличчям особливої кампанії Zara (фото)
Полякова перервала інтерв'ю свого чоловіка. Співачка заборонила йому спілкуватися з пресою
Полякова перервала інтерв'ю свого чоловіка. Співачка заборонила йому спілкуватися з пресою
Шоу «Холостяк». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускають телепродюсери відомого шоу
Шоу «Холостяк». Мовознавиця вказала на помилку, якої припускають телепродюсери відомого шоу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua