Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок

Відомий диригент Дмитро Антонюк помер у віці 64 роки

В середу, 29 жовтня, помер художній керівник і головний диригент Заслуженого академічного Ансамблю Збройних Сил України Дмитро Антонюк. Заслужений діяч мистецтв працював з багатьма виконавцями та представниками шоу-бізнесу. «Главком» розкаже про реакцію знаменитостей на смерть Дмитра Жановича.

Одним з перших пост в соцмережах опублікував народний артист Віктор Павлік. «Неможливо повірити в цю жахливу звістку. Світла пам’ять… Наступного року концерти у Києві мали звучати під диригуванням маестро Дмитра Жановича Антонюка. Музика продовжить звучати: у нашій пам’яті, у серцях, у кожному акорді, який ти колись повів рукою», – написав Павлік.

Акторка Ольга Сумська висловила співчуття дружині Дмитра Жановича, пані Оксані Антонюк, та його синові, пану Федору. Народна артистка закликала підтримати їх та залишила посилання на банку, куди можна відправити гроші.

«Він присвятив своє життя музиці, виховав не одне покоління музикантів і прославив українську військову музику на міжнародній арені. Дмитро Жанович творив від душі, любив щиро і надихав усіх своєю працею та творчістю. Його внесок і тепло серця назавжди залишаться в пам’яті тих, хто знав і цінував його. Вічна пам’ять і щирі співчуття рідним і близьким», – написала Ольга Сумська та додала до публікації п'ять фотографій з Дмитром Антонюком.

Співчуття родині висловила і співачка Тетяна Піскарьова. Заслужена артистка опублікувала декілька постів. Один з них – репост архівного відео Дмитра Антонюка, на якому вони у 2020-му виконували легендарну пісню «Червона рута» Володимира Івасюка. «Неможливо повірити. Страшне горе і невимовна втрата. Як же ми всі любимо цього геніального диригента, маестро, гарного друга, талановитого керівника… Дмитро Жанович, дорогий, ну чому ж так рано? Як же так… Скільки спогадів про найкращі миті творчості. Господи, дай сил рідним пережити таке горе. Співчуття сердечні», – написала Тетяна Піскарьова.

Чорно-білу світлину Дмитра Антонюка в соцмережах опублікував і народний артист Павло Зібров. «Немає слів, щоб описати біль втрати маестро, який відчував музику, як ніхто інший Жанович. Ти назавжди в наших серцях. Вічна памʼять, дорогий друже», – написав він.

Співак Зібров опублікував чорно-біле фото Дмитра Антонюка

Директор столичного Палацу «Україна» Сергій Перман зробив репост зі сторінки майданчика для проведення концертів і політичних заходів у Facebook. «Він умів об’єднати людей, оркестри, артистів, глядачів, і дарував кожному відчуття причетності до чогось видатного та значущого. В найважчі часи Дмитро Антонюк завжди був там, де потрібна була підтримка, – на концертах для наших захисників, у проєктах, що давали надію, у музиці, яка лікувала душі. Ми вдячні долі за можливість знати його і працювати з ним. Світла пам’ять про Дмитра Жановича назавжди залишиться з нами», – йдеться у дописі. Від себе Сергій Перман додав: «Мій друг, фантастична людина і музикант! Я не можу висловити словами біль цієї втрати. Світла пам'ять».

Зазначимо, що Дмитро Антонюк народився 23 травня 1961 року у Києві. У 2004-му Антонюк отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України. У його репертуарі були твори церемоніального та маршового характеру, військово-патріотичні, ліричні пісні. Разом із військовим оркестром давав гастролі в багатьох країнах світу, зокрема, в Китаї, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Іспанії та інших. Був художнім керівником Заслуженого академічного Ансамблю ЗСУ упродовж останніх 25 років.

