Білик, яка дала у 2025 році вісім сольників у Києві, пообіцяла зробити довгу перерву

Ірина Білик зі сцени заявила, що наступний її великий концерт у столиці відбудеться не раніше 2027 року

Суперзірка за кілька годин до нового року дала великий концерт в одному із найбільших столичних клубів

Народна артистка України, примадонна українського шоубізнесу Ірина Білик, яка у 2025 році дала вісім сольних концертів у Києві, планує взяти тривалу паузу. Про це стало відомо під час її виступу у нічному клубі Freedom 31 січня, інформує «Главком».

За словами глядачів, які відвідали концерт, артистка зі сцени заявила, що наступний її великий концерт у столиці відбудеться у 2027 році. Публіка не зрозуміла, це був жарт чи правда, проте контекст майбутніх планів зірки вказує на серйозність намірів.

Співачка Ірина Білик на тлі афіші новорічного концерту скриншот з соцмереж співачки

Підтвердженням слів артистки став її оновлений гастрольний графік. Ще кілька місяців тому Білик оголосила масштабний тур на 2026 рік, проте вже тоді фанати помітили: столиця у переліку досі відсутня.

Ймовірно, після восьми аншлагів у 2025 році співачка вирішила змінити фокус на регіональні та закордонні майданчики, залишивши київську публіку в режимі очікування. Зокрема, вже у лютому Білик планує дати серію концертів у Кракові, Вроцлаві, Відні, Цюриху та Мілані. У березні гастрольний графік продовжиться великим туром по Україні: артистка відвідає Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Вінницю, Білу Церкву, Миколаїв та Одесу. Проте Києва у цьому розлогому списку міст на 2026 рік справді немає.

Минулий рік став для Ірини Білик справді тріумфальним у столиці. Вісім сольних шоу продемонстрували, що попит на її творчість залишається стабільно високим четверте десятиліття поспіль. Зокрема, перші три ювілейні сольники з переаншлагами пройшли у Палаці «Україна» у квітні. Два концерти співачка дала на відкритому просторі «В’ява» на ВДНГ влітку та восени. Білик також мала два великі виступи у форматі сольної програми в рамках фестивалів, які цього літа пройшли у Києві. І завершення року фанати Білик мали шанс провести з нею у найбільшому столичному клубі «Фрідом».

Психологиня Ірина Сняданко, яка також відвідала концерт 31 грудня, поділилася у мережі роздумами про роль артистки в українській культурі. Вона зазначила, що лише з роками усвідомила справжній феномен Білик. «Вона писала і співала хіти українською мовою ще до слави і успіху Славка Вакарчука. Киянка Ірина Білик співала у 90-х хіт «Вона мені сьогодні подзвонила…», – нагадала Сняданко.

Психологиня провела паралель із часами, коли української мови на телебаченні було вкрай мало.

«Коли ще у 2010–2013 роках на каналах ICTV чи СТБ були передачі про селянку і панянку, де панянка завжди була російськомовна, а на шоу кухарів гнобили хлопчину із Закарпаття за слово «печериці». З нього сміялися і виправляли, що він «село» і не знає, що це «шампіньйони», хоча той ті печериці щодня вдома смажив», – додала Сняданко, підкреслюючи, що Білик весь цей час тримала планку української попмузики.

Нагадаємо, у 2025 році українська співачка та народна артистка України Ірина Білик випустила нову пісню та кліп «Запам’ятай». Ірина Білик заспівала у своїй пісні про кохання. Головним сенсом та назвою треку стало звернення виконавиці до коханого, де вона просить запам’ятати її такою, якою вона є та робити її щасливою щодня.