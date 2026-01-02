Головна Скотч Шоу-біз
Білик, яка дала у 2025 році вісім сольників у Києві, пообіцяла зробити довгу перерву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ірина Білик зі сцени заявила, що наступний її великий концерт у столиці відбудеться не раніше 2027 року
скриншот в новорічного концерту Ірини Білик

Суперзірка за кілька годин до нового року дала великий концерт в одному із найбільших столичних клубів

Народна артистка України, примадонна українського шоубізнесу Ірина Білик, яка у 2025 році дала вісім сольних концертів у Києві, планує взяти тривалу паузу. Про це стало відомо під час її виступу у нічному клубі Freedom 31 січня, інформує «Главком».

За словами глядачів, які відвідали концерт, артистка зі сцени заявила, що наступний її великий концерт у столиці відбудеться у 2027 році. Публіка не зрозуміла, це був жарт чи правда, проте контекст майбутніх планів зірки вказує на серйозність намірів.

Співачка Ірина Білик на тлі афіші новорічного концерту
Співачка Ірина Білик на тлі афіші новорічного концерту
скриншот з соцмереж співачки

Підтвердженням слів артистки став її оновлений гастрольний графік. Ще кілька місяців тому Білик оголосила масштабний тур на 2026 рік, проте вже тоді фанати помітили: столиця у переліку досі відсутня.

Ймовірно, після восьми аншлагів у 2025 році співачка вирішила змінити фокус на регіональні та закордонні майданчики, залишивши київську публіку в режимі очікування. Зокрема, вже у лютому Білик планує дати серію концертів у Кракові, Вроцлаві, Відні, Цюриху та Мілані. У березні гастрольний графік продовжиться великим туром по Україні: артистка відвідає Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Вінницю, Білу Церкву, Миколаїв та Одесу. Проте Києва у цьому розлогому списку міст на 2026 рік справді немає.

Минулий рік став для Ірини Білик справді тріумфальним у столиці. Вісім сольних шоу продемонстрували, що попит на її творчість залишається стабільно високим четверте десятиліття поспіль. Зокрема, перші три ювілейні сольники з переаншлагами пройшли у Палаці «Україна» у квітні. Два концерти співачка дала на відкритому просторі «В’ява» на ВДНГ влітку та восени. Білик також мала два великі виступи у форматі сольної програми в рамках фестивалів, які цього літа пройшли у Києві. І завершення року фанати Білик мали шанс провести з нею у найбільшому столичному клубі «Фрідом».

Психологиня Ірина Сняданко, яка також відвідала концерт 31 грудня, поділилася у мережі роздумами про роль артистки в українській культурі. Вона зазначила, що лише з роками усвідомила справжній феномен Білик. «Вона писала і співала хіти українською мовою ще до слави і успіху Славка Вакарчука. Киянка Ірина Білик співала у 90-х хіт «Вона мені сьогодні подзвонила…», – нагадала Сняданко.

Психологиня провела паралель із часами, коли української мови на телебаченні було вкрай мало. 

«Коли ще у 2010–2013 роках на каналах ICTV чи СТБ були передачі про селянку і панянку, де панянка завжди була російськомовна, а на шоу кухарів гнобили хлопчину із Закарпаття за слово «печериці». З нього сміялися і виправляли, що він «село» і не знає, що це «шампіньйони», хоча той ті печериці щодня вдома смажив», – додала Сняданко, підкреслюючи, що Білик весь цей час тримала планку української попмузики. 

Нагадаємо, у 2025 році українська співачка та народна артистка України Ірина Білик випустила нову пісню та кліп «Запам’ятай». Ірина Білик заспівала у своїй пісні про кохання. Головним сенсом та назвою треку стало звернення виконавиці до коханого, де вона просить запам’ятати її такою, якою вона є та робити її щасливою щодня.

