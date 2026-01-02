Головна Скотч Шоу-біз
Кошовий розповів, що йому не подобається в Зеленському

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Друг президента зазначив, що очільник України часто отримує інформацію, яка не відповідає дійсності
скриншот з відео «Ісландії»

«Біля Зеленського є люди, які щось не договорюють йому і мені це не подобається»

Художній керівник «Вечірнього кварталу», гуморист Євген Кошовий, заявив, що біля президента України Володимира Зеленського є люди, які багато чого йому не договорюють. За словами Кошового, вони викривлюють бачення глави держави щодо деяких питань. Відповідну думку гуморист висловив в інтервʼю «Ісландії», повідомляє «Главком».

Кошовий зізнався, що йому не подобаються деякі люди з оточення Володимира Зеленського. На його думку, вони сильно викривляють інформацію, яку доносять до президента. Через це дані, які отримує глава держави, радикально відрізняються від того, що відбувається насправді.

«Біля Зеленського є люди, які щось не договорюють йому і мені це не подобається. Я не можу сказати, хто це, тому що не знаю, хто це робить. Але інформація, яку йому доносять і яку я чую, вона зовсім різна», – каже він.

Друг президента назвав деяких політиків зі «Слуги народу» «невдячними людьми», оскільки ті своїми заявами «кидають ножі у спину» Зеленському.

«Ті люди, які завдяки йому прийшли в цю партію, прізвищ не знаю, але в обличчя можу впізнати, вони просто не розуміють, якби не Володимир Олександрович, їх би не було і були б вони ніким. А так виходить, що він привів за собою людей, яким він довіряв на той момент, а вони просто йому ножі в спину кидають», – наголосив гуморист.

Художній керівник «Вечірнього кварталу» також пояснив, чому кількість жартів про українського президента на шоу значно менша, ніж про інших очільників України. Кошовий назвав це «конфліктом інтересів», додавши, що президенту й без того зараз нелегко.

Євген Кошовий Володимир Зеленський

