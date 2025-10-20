Могилевській викликали швидку допомогу. Співачка розповіла про поточний стан здоров'я
Артистка показала бекстейдж зі зйомок нового кліпу, в якому з'явилась в новому образі
Співачка Наталія Могилевська травмувалась на зйомках кліпу на пісню «Бай бай». Народна артистка показала момент інциденту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Могилевської.
Артистка змінила образ для зйомок нової відеороботи, прем'єра якої відбудеться вже 29 жовтня. Втім, під час творчого процесу на Могилевську впав об'ємний та важкий реквізит – комунікатор. Він зачепив голову співачки та налякав і її, і членів команди. «Зйомка нової пісні для вас. Впав рояль. Викликали швидку… Жоден рояль не постраждав! P.S. до речі, це не рояль, а комунікатор. Але я знаю, що все одно всі будуть говорити рояль», – написала Могилевська в Instagram.
В TikTok співачка показала трохи інші кадри – на них видно карету швидкої допомоги, яку викликали на знімальний майданчик. Шанувальники Могилевської поцікавились про поточний стан артистки. Наталія лаконічно зазначила в коментарях: «Все добре. Трохи поболіло».
В коментарях під відео Могилевську підтримали і представники українського шоу-бізнесу. Лайки поставили, зокрема, виконавці Monatik, Alyona Alyona, Mamarika, Павло Зібров, режисер Алан Бадоєв.
- Ви навіть лякаєтесь артистично.
- Могилевська, як завжди, перевершила сама себе.
- Який класнючий образ. Дуже чекаю на пісню, це буде хітяра!
Щодо образу Могилевської для нового кліпу, то деякі користувачі соцмереж побачили в Наталії співачку Дженніфер Лопес, героїню Керрі Бредшоу з серіалу Секс і місто (її грала акторка Сара Джессіка Паркер) та Белатрису Лестранж з франшизи фільмів про Гаррі Поттера (в неї на зйомках перевтілювалась британська акторка Гелена Бонем Картер).
Раніше «Главком» писав, який подарунок співачка Ірина Білик зробила молодшій донечці Наталії Могилевської.
Коментарі — 0