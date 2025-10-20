Могилевській викликали швидку допомогу. Співачка розповіла про поточний стан здоров'я

Артистка показала бекстейдж зі зйомок нового кліпу, в якому з'явилась в новому образі

Співачка Наталія Могилевська травмувалась на зйомках кліпу на пісню «Бай бай». Народна артистка показала момент інциденту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Могилевської.

Артистка змінила образ для зйомок нової відеороботи, прем'єра якої відбудеться вже 29 жовтня. Втім, під час творчого процесу на Могилевську впав об'ємний та важкий реквізит – комунікатор. Він зачепив голову співачки та налякав і її, і членів команди. «Зйомка нової пісні для вас. Впав рояль. Викликали швидку… Жоден рояль не постраждав! P.S. до речі, це не рояль, а комунікатор. Але я знаю, що все одно всі будуть говорити рояль», – написала Могилевська в Instagram.

В TikTok співачка показала трохи інші кадри – на них видно карету швидкої допомоги, яку викликали на знімальний майданчик. Шанувальники Могилевської поцікавились про поточний стан артистки. Наталія лаконічно зазначила в коментарях: «Все добре. Трохи поболіло».

Могилевська прокоментувала стан свого здоров'я скриншот: TikTok/nataliya_mogilevskaya

В коментарях під відео Могилевську підтримали і представники українського шоу-бізнесу. Лайки поставили, зокрема, виконавці Monatik, Alyona Alyona, Mamarika, Павло Зібров, режисер Алан Бадоєв.

Ви навіть лякаєтесь артистично.

Могилевська, як завжди, перевершила сама себе.

Який класнючий образ. Дуже чекаю на пісню, це буде хітяра!

Щодо образу Могилевської для нового кліпу, то деякі користувачі соцмереж побачили в Наталії співачку Дженніфер Лопес, героїню Керрі Бредшоу з серіалу Секс і місто (її грала акторка Сара Джессіка Паркер) та Белатрису Лестранж з франшизи фільмів про Гаррі Поттера (в неї на зйомках перевтілювалась британська акторка Гелена Бонем Картер).

