«Одразу зрозуміла, що щось буде». Ексдружина Потапа пригадала, як ревнувала його до Каменських

Ірина Горова пророкувала роман Потапу і Каменських з першої їхньої зустрічі в майбутньому

Колишня дружина репера Потапа, продюсерка Ірина Горова зізналася, що почала ревнувати чоловіка до співачки Насті Каменських після першої зустрічі з нею. Цим зірка поділилася в інтерв’ю Раміні Есхакзай та розповіла, як наважилася піти від ексчоловіка, пише «Главком».

Ірина Горова вперше зустрілася з Настею Каменських, коли співачка перебувала у стосунках зі своїм першим хлопцем Володимиром. Тоді Потап і Настя ще не були дуетом. За словами Ірини Горової, вона одразу зрозуміла, що між Потапом та Каменських буде роман.

«Настя дуже ефектна, у неї все дуже сильно.. Я, коли її перший раз побачила, навіть пам'ятаю, як вона виглядала. Це був клуб «Динамо». Я її побачила: у неї були дві коси й блакитний плащ. Ну і Льоша каже: «Ну, я, мабуть, з нею буду в дуеті. І я одразу зрозуміла, ну от прямо одразу, що щось буде», – пригадала ексдружина репера.

Також Горова пригадала, що першим коханням Потапа була дівчина на ім’я Анастасія, яка мала кучеряве волосся, як і Каменських. Тож продюсерка знала, що співачка точно сподобається її чоловіку. «Льоші перша дівчина зі школи була Настя – така ж висока, кучерява. І це його вайб. Я не знаю, як я пролетіла між такими яскравими дівчатами. У плані він високих любить, таких, щоб цього було багато», – зізналася жінка.

фото з соцмереж

Тоді ж Ірина Горова почала ревнувати чоловіка до Насті Каменських, адже вже пророкувала їм стосунки. Водночас для неї майбутня співпраця дуету стала одним зі складних періодів її життя. «Але в нас тоді було суперкохання і суперпідтримка, і я одразу почала ревнувати. Тобто для мене це було з першого погляду. Це був дуже складний період. Я не сильно хочу про нього розповідати. Але жінки відчувають енергетично на якомусь суперрівні», – резюмувала Горова.

Потап із сином Андрієм фото: Іnstagram.com/realpotap

Окремо Ірина Горова розповіла, як почала підозрювати, що між Каменських та Потапом почався таємний роман. «Ніхто не приходить і тобі не каже: «Так, це відбувається». Ти з чого починаєш? З смс вночі. Тобі казали типу я в футбол грав, я переписувався зі своїм кимось. На якійсь підкірці ти розумієш. У нас ще були в туалет двері такі непрозорі, але ти бачиш, коли світло в телефоні горить. І в тебе воно починає бурлити», – поділилася колишня Потапа.

Зрештою Ірина Горова наважилася піти від чоловіка попри те, що він був готовий закрити гурт «Потап і Настя» та зізнавався у коханні. Жінка розуміла, що розрив неминучий. «Це все дуже болюча історія», – зізанался жінка.

Зазначимо, Потап та продюсерка Ірина Горова одружилися у 1999 році, у вересні 2008 року в них народився син Андрій. Пара офіційно розлучилася у 2014 році, однак про це стало відомо лише у 2016 році. До слова, цьогоріч сину експодружжя виповнилося 18 років. До слова, у травні 2019 року Потап одружився з Настею Каменських, а Ірина Горова привітала молодят та прийшла на весілля зі своїм новим обранцем.