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Ексглаву розвідки Німеччини затримано за підозрою у держзраді

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ексглаву розвідки Німеччини затримано за підозрою у держзраді
За версією слідства, колишній очільник розвідки передавав іноземним спецслужбам секретну інформацію,
фото: AP, Daniel Roland

Правоохоронці підозрюють Ханнінга у багаторічних контактах із представником іншої іноземної розвідки

У Німеччині затримали колишнього президента Федеральної розвідувальної служби (BND) Августа Ханнінга. Його підозрюють у шпигунстві, розголошенні державної таємниці, замаху на державну зраду та діяльності як агента іноземної розвідки. Разом із ним правоохоронці затримали його колишнього керівника апарату Манфреда Д. Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, пише «Главком».

Ханнінг очолював BND із грудня 1998 року до кінця листопада 2005 року. Після завершення роботи у розвідці він перейшов до приватного сектору та працював консультантом із питань безпеки.

За даними слідства, навесні 2010 року Ханнінг і Манфред Д. домовилися про регулярну передачу розвідувальної інформації з BND в обмін на гроші. Колишній співробітник служби, за версією прокуратури, передавав Ханнінгу документи, які той планував використовувати у своїй приватній консультативній діяльності.

Слідчі вважають, що загалом Манфред Д. передав близько 2 тис. документів. Значна частина матеріалів мала гриф секретності або була призначена виключно для внутрішнього використання BND. Серед них були, зокрема, внутрішні розвідувальні зведення та інформація, пов'язана з роботою німецьких органів безпеки.

В одному з випадків Ханнінг, за даними прокуратури, використав отриману секретну інформацію для підготовки аналітичного матеріалу для представника іноземної розвідувальної служби. Наразі слідство не встановило, чи потрапив цей матеріал до адресата.

Крім того, правоохоронці підозрюють Ханнінга у багаторічних контактах із представником іншої іноземної розвідки. За версією слідства, він передавав йому політичну інформацію, частково отриману з матеріалів, які надавав Манфред Д.

Манфред Д. працював у BND і після завершення каденції Ханнінга. За даними німецьких ЗМІ, він залишався на керівних посадах у службі до березня 2026 року. Його підозрюють у пособництві замаху на державну зраду та державній зраді у формі шпигунства.

Розслідування щодо Ханнінга почалося після обшуку в його помешканні у вересні 2025 року. Тоді прокуратура Гамбурга проводила слідчі дії в межах іншого кримінального провадження. Під час цього розслідування правоохоронці виявили матеріали, які згодом стали підставою для перевірки можливого витоку інформації з BND. У травні 2026 року розслідування передали Федеральній прокуратурі.

Обшуки також провели в помешканнях підозрюваних у Баварії, Північному Рейні-Вестфалії та Берліні. Після затримання Ханнінга та Манфреда Д. мають доправити до судді Федерального верховного суду, який вирішить питання про подальше тримання під вартою.

Варто нагадати, що Німеччина ризикує бути втягнутою у збройний конфлікт із Росією. Про це заявив чинний президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

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Теги: зрада розвідка Німеччина гібридна війна

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