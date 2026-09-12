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Потапа внесено до бази сайту «Миротворець»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Потап наразі проживає закордоном
фото: instagram.com/realpotap/

У базі Потапа назвали «провокатором»

Музичного продюсера та виконавця Потапа (Олексія Потапенка) внесли до бази «Миротворець». Про це пише «Главком».

На сайті вказано, що Потап «вів провокативну діяльність, брав участь у актах гуманітарної агресії проти України», а також «в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в країні».

Приводом для цього стало інтерв'ю артиста російській журналістці Катерині Гордєєвій, у якому він розкрив деталі своїх виїздів за кордон під час війни. Потап фактично визнав, що використовував благодійність як прикриття для здійснення паралельної комерційної діяльності. За його словами, універсальної схеми перетину кордону не існувало: залежно від потреби дозволи оформлювалися через Міністерство культури, Міністерство оборони або приватні компанії-посередники.

Виконавець заявив, що останнім часом залишається за кордоном через бюрократичну складність виїзду з України та потребу заробляти гроші. За словами артиста, основна його робота зосереджена за межами країни, а постійне занепокоєння щодо оформлення документів на кордоні, де його впізнають українські та польські прикордонники, викликає в нього втому та відчуття обмеження свободи.

Потапа внесено до бази сайту «Миротворець» фото 1

Раніше Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця». На сайті співачку називають «провокатором»: підставою для внесення слугували, зокрема, участь в актах так званої «гуманітарної агресії проти України» та в інформаційно-пропагандистських заходах, які, на їхню думку, спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в країні.

8 вересня «Главком» писав, що артистка пояснила причину повернення до російської мови: за її словами, після переходу на українську в неї виникли проблеми з голосом і виявили кісту, а психологиня нібито порадила знову говорити російською, бо тіло «не сприймає» українську мову. Днем пізніше видання також згадало Каменських серед українських зірок, які, попри перехід на українську на початку повномасштабного вторгнення, згодом повернулися до російськомовного репертуару.

До слова, український репер Потап і співачка Настя Каменських стали зірками російських новин. У пропагандистських медіа обговорюють нещодавні заяви співачки та спільне відео артистів, де вони пожартували про українську та російську мови.

Теги: Центр «Миротворец» Потап Настя Каменських

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