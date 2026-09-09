Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Каменських продовжує професійну діяльність за кордоном: тривалий час вона мешкає в Іспанії, де розвиває музичну кар'єру
фото з відкритих джерел

У базі співачку назвали «провокатором»

У картці на співачку Настю Каменських вказано її повне ім'я – Анастасія Олексіївна Каменських, дату народження та місце проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на базу «Миротворець».

На сайті бази також вказано сценічне ім'я співачки – NK. Автори називають Каменських «провокатором»: підставою для внесення слугували, зокрема, участь в актах так званої «гуманітарної агресії проти України» та в інформаційно-пропагандистських заходах, які, на їхню думку, спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в країні.

Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця» фото 1
фото: скриншот бази «Миротворець»

Поява картки збіглася з новою хвилею уваги до мовної позиції Каменських. 8 вересня «Главком» писав, що артистка пояснила причину повернення до російської мови: за її словами, після переходу на українську в неї виникли проблеми з голосом і виявили кісту, а психологиня нібито порадила знову говорити російською, бо тіло «не сприймає» українську мову. Днем пізніше видання також згадало Каменських серед українських зірок, які, попри перехід на українську на початку повномасштабного вторгнення, згодом повернулися до російськомовного репертуару.

Критику також викликали спільні виступи Каменських із Потапом. У липні 2026 року дует виступив на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, де виконав кілька своїх старих хітів російською. Наприкінці серпня артисти також опублікували відео, у якому жартома вибачалися за те, що говорять російською, – це викликало нову хвилю обурення в українському сегменті соцмереж.

Окремо увагу до співачки привернула електронна петиція щодо позбавлення її почесного звання «Заслужений артист України». Документ оприлюднили 4 вересня на сайті електронних петицій президента, авторка звернення просить перевірити публічну діяльність Каменських і за наявності передбачених законом підстав ініціювати позбавлення нагороди. Станом на 9 вересня петиція зібрала 714 голосів із 25 тисяч необхідних, збір підписів триває.

Попри це, Каменських продовжує професійну діяльність за кордоном: тривалий час вона мешкає в Іспанії, де розвиває музичну кар'єру. У липні артистка також приїздила до Києва та публікувала фотографії зі столиці.

Нагадаємо, у червні 2026 року з «Алеї зірок» у центрі Києва прибрали іменні таблички Потапа та Насті Каменських – вони перебували там понад п'ять років. Свою зірку Каменських отримала в жовтні 2022 року.

Читайте також:

Теги: українська мова шоубіз Потап Центр «Миротворец» петиція артист Настя Каменських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка Оля Полякова не на жарт збудила українців своєю участю у концерті з росіянами та контраверсійними висловлюваннями
Королева ночі чи Піп Гапон. Куди веде українців Оля Полякова Суспільство
12 серпня, 21:00
Марія-Барбара Кузьменко є єдиною донькою співака Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін
«Мені дозволялося дуже мало». Дочка Кузьми Скрябіна розповіла про методи виховання батька
14 серпня, 17:47
Ольга Сумська вперше вийшла на сцену театру у пʼять років
Ольга Сумська святкує 60. Творчий шлях та найвідоміші ролі української Роксолани
22 серпня, 08:30
Parfeniuk, Sadsvit, Mayorovа, Otoy увійшли до списку зірок нової хвилі
10 артистів нової хвилі, які підірвали мережу: спецпроєкт до Дня Незалежності
24 серпня, 09:49
Потап заявив, що нібито готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України
Потап відповів на заклик позбавити його звання Заслуженого артиста України
30 серпня, 14:53
Вакації чи канікули: як совєти нав'язали українцям «собачі дні»? 10 запитань до мовознавиці
Вакації чи канікули: як совєти нав'язали українцям «собачі дні»? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №72
29 серпня, 11:00
Як відмінювати прізвище нового командувача Сухопутних військ? 10 запитань до мовознавиці
Як відмінювати прізвище нового командувача Сухопутних військ? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №73
5 вересня, 10:00
У діяльності Потапа автори петиції вбачають популяризацію російськомовного культурного продукту
Петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста набрала голоси
4 вересня, 11:19
Потап розповів, як їздив за кордон під час повномасштабного вторгнення
«Кожен раз це проблема». Потап пояснив, чому не повертається до України
8 вересня, 16:32

Шоу-біз

Полякова записала пісню про прокурора Кропиву та його Музу (відео)
Полякова записала пісню про прокурора Кропиву та його Музу (відео)
«Вони відірвані від реальності». Продюсер Ясинський висловився про Потапа і Каменських
«Вони відірвані від реальності». Продюсер Ясинський висловився про Потапа і Каменських
«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці
«Я захищатимусь». Експомічниця пригрозила судом 91-річному поету Вадиму Крищенку після розриву співпраці
«Відкрила секрет довголіття». Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала свою 97-річну бабусю
«Відкрила секрет довголіття». Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала свою 97-річну бабусю
Гуморист-воїн Віктор Розовий переніс операцію: у якому він стані
Гуморист-воїн Віктор Розовий переніс операцію: у якому він стані
Хто платить за поїздки Анджеліни Джолі до України? Акторка розкрила деталі
Хто платить за поїздки Анджеліни Джолі до України? Акторка розкрила деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua