Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця»

Каменських продовжує професійну діяльність за кордоном: тривалий час вона мешкає в Іспанії, де розвиває музичну кар'єру

У базі співачку назвали «провокатором»

У картці на співачку Настю Каменських вказано її повне ім'я – Анастасія Олексіївна Каменських, дату народження та місце проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на базу «Миротворець».

На сайті бази також вказано сценічне ім'я співачки – NK. Автори називають Каменських «провокатором»: підставою для внесення слугували, зокрема, участь в актах так званої «гуманітарної агресії проти України» та в інформаційно-пропагандистських заходах, які, на їхню думку, спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в країні.

фото: скриншот бази «Миротворець»

Поява картки збіглася з новою хвилею уваги до мовної позиції Каменських. 8 вересня «Главком» писав, що артистка пояснила причину повернення до російської мови: за її словами, після переходу на українську в неї виникли проблеми з голосом і виявили кісту, а психологиня нібито порадила знову говорити російською, бо тіло «не сприймає» українську мову. Днем пізніше видання також згадало Каменських серед українських зірок, які, попри перехід на українську на початку повномасштабного вторгнення, згодом повернулися до російськомовного репертуару.

Критику також викликали спільні виступи Каменських із Потапом. У липні 2026 року дует виступив на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі, де виконав кілька своїх старих хітів російською. Наприкінці серпня артисти також опублікували відео, у якому жартома вибачалися за те, що говорять російською, – це викликало нову хвилю обурення в українському сегменті соцмереж.

Окремо увагу до співачки привернула електронна петиція щодо позбавлення її почесного звання «Заслужений артист України». Документ оприлюднили 4 вересня на сайті електронних петицій президента, авторка звернення просить перевірити публічну діяльність Каменських і за наявності передбачених законом підстав ініціювати позбавлення нагороди. Станом на 9 вересня петиція зібрала 714 голосів із 25 тисяч необхідних, збір підписів триває.

Попри це, Каменських продовжує професійну діяльність за кордоном: тривалий час вона мешкає в Іспанії, де розвиває музичну кар'єру. У липні артистка також приїздила до Києва та публікувала фотографії зі столиці.

Нагадаємо, у червні 2026 року з «Алеї зірок» у центрі Києва прибрали іменні таблички Потапа та Насті Каменських – вони перебували там понад п'ять років. Свою зірку Каменських отримала в жовтні 2022 року.